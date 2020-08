Kulturzeit: „Drunter und Drüber“ im Kindertheater „Freiluft“ – Podcast

Das Kinder- und Jugendtheaters „Freiluft“ lässt es sich auch in Corona – Zeiten nicht nehmen, für Theaterfans ab vier Jahren zu spielen.

Auf der Bühne stehen vom 5. bis 16. August 2020 – unter der Regie von Brigitte Knapp – Astrid Gärber und Fabian Mair Mitterer. Sie erzählen eine clowneske, humorvolle Geschichte über Rechthaben und Rechthaben wollen.

In der „Kulturzeit“ ging es mit allen dreien immer wieder sehr spaßig zu. Die Sendung machte große Lust auf die neue „Freiluft“ – Produktion.

Wer´s nicht glaubt, sollte unbedingt den Podcast hören und ganz wichtig:

Karten rechtzeitig reservieren und dabei sein.

Gespielt wird in diesem Jahr unter Einahltung aller Corona-Regeln am Baumannhof in Gfrill/Tisens.

Tickets kann man bestellen unter 320/ 2822459 täglich zwischen 17.00 und 20.00 Uhr oder online unter info@freiluft.info.

Kulturzeit – immer montags 19.00-20.00 Uhr

und sonntags 11.00-12.00 Uhr nur auf Radio Sonnenschein!!!