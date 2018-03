Kulturzeit: Ein Frauen-Reigen

Tolle Frauen hat die nächste Ausgabe der “Kulturzeit” zu bieten: zum 30jährigen Bestehen des Frauenmuseums Meran spricht Barbara Bonmann mit der Leiterin Sissi Prader und wirft einen Blick zurück auf die Erfolgsgeschichte des Museums und voraus auf mehrere Highlights, die das Frauemuseum im März zu bieten hat.

Gast bei Barbara Bonmann ist auch Sonja Wegleiter vom Frauenchor “Raindrops” aus Lana. Der Chor wird am Wochenende (17./18.März) in Lana und Meran zwei Konzerte geben, die eine musikalische Reise durch die 20er bis 60er JAhre des letzten Jahrhunderts bieten und Musik und Theater verbinden. “I got rhythm” heißt das neue Programm, dass die Zuschauer sicher in seinen Bann ziehen wird.

Erika Inger hat gemeinsam mit Wolfgang Wohlfarth im Jahr 2000 begonnen, einen Skulpturenwanderweg in Lana zu installieren. Dieser ist im Laufe der Jahre stetig gewachsen und stellt eine reizvolle Kombination von Spaziergang und Kunst-Erlebnis dar. Barbara Bonmann hat das Lanschaftskunstprojekt näher unter die Lupe genommen und im Gespräch mit Erika Inger Wissenswertes an die Sunshine-HörerInnen weiterzugeben – Skulpturenpicknick inclusive. Skulpturenpicknick_Lanaart_2018 (Flyer-PDF)

Eine Klasse des Meraner Sprachengymnasiums bereitet zum Welttag der Poesie am 21. März 2018 zur Zeit eine ganz besondere Aktion vor, die in der Meraner Stadtbibliothek stattfinden wird.Wie diese genau aussieht, wie die Idee dazu entstand und nun verwirklicht wurde und wer dadurch unterstützt werden soll, das wird Schülerin Emma Hanny in der “Kulturzeit” verraten.

Kulturzeit – immer montags von 19.05 bis 20.00 Uhr

und sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr nur auf Radio Sonnenschein!