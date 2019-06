Kulturzeit: Freilichtspiele Lana 2019

Am 1. Juli 2019 begrüßt Barbara Bonmann BesucherInnen aus den Reihen der Freilichtspiele Lana im Sonnenschein-Studio.

Präsident Bertrand Huber, Regisseurin Stefanie Nagler, Schauspielerin Karin Verdorfer und Schauspieler Frederick Redavid erlauben erste Einblicke in die satirische Komödie „Der Selbstmörder„.



Das Stück von Nikolai Erdmann bietet jede Menge sehenswerter Charaktere und erzählt mit viel Sprachwitz die Geschichte eines Mannes, dem das nächtliche Verspeisen eines Stückes Leberwurst als Selbstmordversuch ausgelegt wird. Welche Konsequenzen sich für ihn daraus ergeben und warum dieses persönliche Ereignis zu einem gesamt-gesellschaftlichen werden soll, sieht man ab 10. Juli 2019 im Kapuzinergarten in Lana.

