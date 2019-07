Kulturzeit: “Freiluft” spielt “Die Schatzinsel”

Das Kindertheater “Freiluft” steckt mitten in der heißen Probenphase für die diesjährige Produktion unter freiem Himmel in Naraun am Hosnbichl.

Ab 26. Juli 2019 sind kleine und große Leute zu einem spannenden Piratenabenteuer eingeladen:

“Die Schatzinsel” steht auf dem Programm.

Barbara Bonmann begrüßt aus diesem Grund die Regisseurin Brigitte Knapp, die Schauspielerin Liz Marmsoler und den Schauspieler Simeon von Aulock im Sonnenschein-Studio.



Was es mit einem verlorenen Schatz, einem Papagei, schwarzen Zetteln, Käse, und anderem mehr auf sich hat, werden sie ihr vielleicht verraten- vielleicht auch nicht – bei Piraten weiß man nie so genau was man bekommt!

Kulturzeit – immer montags von 19.00 bis 20.00 Uhr

und sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr nur auf Radio Sonnenschein!