Kulturzeit: Hunde-Erziehung leicht gemacht

In der kommenden Sendung vom 6. Mai 2019 ist Christine Kompatscher mit ihrem Buch „Pfote drauf“ Gast in der „Kulturzeit“.

Die Hundetrainerin gibt den Sunshine-HörerInnen seit vielen Monaten jeden Mittwoch in der Rubrik „Nachgefragt“ interessante Tipps und hilfreiche Tricks rund um den geliebten Vierbeiner mit auf den Weg.

Ihr Buch „Pfote drauf“ erklärt kompetent und humorvoll was an Hunde-Erziehung und -Training wichtig ist.

Illustriert ist das Buch mit vielen Fotos, auf denen die Hauptprotagonisten, Christines Hunde Smilla und Balou, natürlich nicht fehlen dürfen.

Kulturzeit – immer montags von 19.00 bis 20.00 Uhr

und sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr nur auf Radio Sonnenschein!