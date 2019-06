Kulturzeit: Kabarett vom Feinsten, Kochen zum Hören, Kultautor zum Gruseln

Der Kabarettgarten im Garten von Schloß Kallmünz in Meran öffent Donenrstag den 20. Juni 2019 wieder seine Pforten und hat auch in diesem Jahr wieder ein viertägiges Programm im Angebot, das als voll beabsichtigter Angriff auf die Lachmuskeln des Publkums verstanden werden darf.

Barbara Bonmann spriicht in der „Kulturzeit“ vom 17. Juni 2019 mit den Organisatoren über giraffenlandige Jetzt-oder- nie – Liebe in Wundertüten, die mit Störsender in Goethes Faust sicher keine Haie küsst – oder so ähnlich!



Außerdem verrät der deutsche Verleger des Erfolgsautors Thomas Harris ( Das Schweigen der Lämmer), welche Abgründe die Leser im neuesten Thriller des Autors erwarten. Reisetipps führen hingegen in die Bergwelt und ans Meer und wie man Kochen hören kann, erfahren Kulturzeit-Fans ebenfalls.

Kulturzeit – immer montags von 19.00 bis 20.00 Uhr

und sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr

