Kulturzeit: LanaLive – spannendes Kulturfestival bis 2. Juni 2019 – Audio

Seit 2012 widmet sich das Kulturfestival LanaLive einem Themenschwerpunkt in und um Lana und betrachtet diesen mit den unterschiedlichsten, künstlerischen Mitteln.



Immer nähert man sich dem jeweiligen Schwerpunkt dabei mit Blick auf Vergangenheit Gegenwart und Zukunft.

Darstellende Kunst, Musik, Tanz, Film, Hörspiel, Performance und andere beleuchten mit ihren Mitteln das Jahresthema, geben Impulse, werfen Fragen auf, ändern den Blickwinkel und die Sichtweise und ermuntern zur Auseinandersetzung.

In diesem Jahr stehen unter dem Motto „roundabout“ der Verkehr und die verschiedenen Verkehrsmittel im Fokus des Kulturfestivals. Ob auf der Straße, zu Wasser oder in der Luft: es gibt viele künstlerische Auseinandersetzungen, die das Publikum in ihren Bann ziehen.



Barbara Bonmann begrüßte in der „Kulturzeit“ am 20. Mai 2019 Katrin Klotz und Hannes Egger vom Organisationsteam „Lana Live“ und fragt nach, was die diesjährige Ausgabe bis 2. Juni 2019 Spannendes zu bieten hat.

Webseite: https://lanalive.it