Kulturzeit: “Medea”

Franz Grillparzers “Medea” steht ab 10. April 2018 auf dem Spielplan der Vereinigten Bühnen Bozen.

Die Geschichte um die in Griechenland geächtete und verbannte Königstochter von Kolchis, die zur Kindermöderin wird, ist eine der bekanntesten der griechischen Mythologie.



In Grillparzers letztem Teil der Trilogie “Das goldene Vlies” bahnt sich das Drama seinen Lauf. Vom Gatten veschmäht, vom König Korinths verbannt, von dessen Tochter verraten, läuft Medea unausweichlich in ihr verhängnisvolles Ende, in dem mit sich reißt, was ihr das Liebste auf der Welt ist.



Barbara Bonmann spricht in der “Kulturzeit” vom 05. März 2018 mit Regisseurin Cilli Drexel und den SchauspielerInnen Marie-Therese Futterknecht, Patrizia Pfeifer und Hannes Perkmann über das Stück und die Figuren, die Proben und das was “Medea” auch heute aktuell macht

