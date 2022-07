In der Kulturzeit vom 27. Juni 2022 begrüßte Barbara Bonmann den Südtiroler Dramatiker Luis Zagler, der für die Meraner Festspiele das Stück „Die Wölfe“ geschrieben hat.

Die Premiere fand am am 1. Juli 2022 statt, gespielt wird noch bis 22. Juli 2022.

Im Download der Sendung erfährt man was Luis Zagler Interessantes zum neuen Stück „Die Wölfe“ und die Meraner Festspiele zu erzählen hatte.

Karten kann man über die Homepage www.meranerfestspiele.com reservieren.

Podcast zum Nachhören