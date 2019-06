Kulturzeit: OstWest-Club in der Sommerresidenz – Audio

Der Kulturverein OstWest-Club ist ab sofort wieder in seiner Sommerresidenz im Meraner Marconi-Park zu finden. Bis Anfang September wird dort an fünf Tagen in der Woche jede Menge Programm geboten – von Live-Musik über Lesungen, Flohmärkte, Diskussionsabende, Repair-Cafes und vieles mehr. Thomas Kobler berichtete in der „Kulturzeit“ vom 3. Juni 2019 über die dritte Saison im Freien.

Urlaubsstipps führten hingen zum Wilden Kaiser nach Österreich und nach Jütland in Dänemark, außerdem sprach Barbara Bonmann mit Autor Uwe Wilhelm über sein neues Buch.

Ein Hörspiel von Psychotriller-Meister Sebastian Fietzek sorgte dann für spannende Momente.

Erwachsen gewordene „5 Freunde“ boten neue Abenteuer und die filmische Biographie „Rocketman“ über Elton John machte Lust auf einen Kinobesuch.

Kulturzeit – immer montags von 19.00 bis 20.00 Uhr

und sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr nur auf Radio Sonnenschein!