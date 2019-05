Kulturzeit: OstWest goes Countryside

Thomas Kobler (im Bild) vom Meraner OstWestClub nimmt uns mit auf die „Country Side of Club-Life“. Der Kulturverein verlegt seine Tätigkeiten auch in diesem Sommer wieder in den Marconi-Park und lädt mit großem Programm von Juni bis September in seine Sommerresidenz mitten in Meran.



Urlaubsstipps führen in der Kulturzeit vom 6. Juni 2019 hingegen nach Österreich und Dänemark, außerdem interviewt Barbara Bonmann Buchautor Uwe Wilhelm. Ein Hörspiel von Psychotriller-Meister Sebastian Fietzek sorgt für spannende Momente, erwachsen gewordene „5 Freunde“ bieten neue Abenteuer und eine Popstarlegende schreibt nun auch noch Kinogeschichte.

Country Side of Club-Life in Meran