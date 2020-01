Kulturzeit: Peter Handke bei den Vereinigten Bühnen Bozen

Es ist ein ganz besonderes Schau-Spiel, dass die Vereinigten Bühnen Bozen ab 23. Januar 2020 mit Peter Handkes „Die Stunde da wir nichts voneinander wußten“ In Zusammenarbeit mit dem Stadttheater Klagenfurt und der KULA-Compagnie dem Publikum bieten wird: Ein Theaterstück ohne Worte.

Eine szenische Bilderflut geht auf das Publikum nieder, nimmt es mit auf einen Platz, auf dem sich Menschen begegnen. Sie sind allein, zu zweit, in Gruppen. Sie sind Teppichhändler, Piloten, Künstler.., Frauen und Männer, Junge, Alte, Strahlende und Verlorene, sie kommen aus der Gegenwart und der Vergangenheit.

Das Stück aus der Feder des aktuellen Literaturnobelpreisträgers Handke zeigt kleine Fetzen verschiedenster Lebensituationen, die die Zuschauer miterleben, dargestellt nur durch Körper, Mimik, Gestik, Licht Farben, Musik und Geräuschen.



Was macht es mit uns, wenn Sprache fehlt, welche Wirkung erzielen Menschen auf uns, wenn es keine Worte gibt?

Spannende Einblicke in ein außergewöhnliches Theaterprojekt gewähren in der „Kulturzeit“ vom 20. Januar 2020 die Dramaturgin Ina Tartler und die Tänzerin Sarah Merler.

