Kulturzeit: Schlossfestspiele in Dorf Tirol 2019

Barbara Bonmann begrüßt am 8. Juli 2019 den neuen künstlerischen Leiter der Schlossfestspiele Dorf Tirol Torsten Schilling, die Schauspieler Günther Götsch und Max G Fischnaller sowie die Schauspielerin Sabine Ladurner im Sonnenschein-Studio.



Die Schlossfestspiele starten in die dritte Saison und lassen 2019 die Abenteuer des Don Quijote de la Mancha lebendig werden. Torsten Schilling hat mit Günther Götsch, Margot Mayrhofer, Max G. Fischnaller, Sabine Ladurner, Daniel Clemente und Joseph Holzknecht ein wunderbares Ensemble an der Hand, das dem Publikum ein mitreißendes, musikalisches Schauspiel rund um den Ritter von der traurigen Gestalt bieten wird.

Phantastische, poetische, komische und märchenhafte Elemente werden in einer eigens für die Schloßfestspiele geschaffenen Spielfassung aufs Trefflichste verwoben.

Mehr zum „Don Quichote“ auf Schloss Tirol erfahren die Sunshine-HörerInnen in der Sendung.

Kulturzeit – immer montags von 19.00 bis 20.00 Uhr

und sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr nur auf Radio Sonnenschein!