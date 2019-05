Kulturzeit: „Sunset Boulevard“ bei den Vereinigten Bühnen Bozen

Am Montag 29. April 2019 ist Barbara Bonmann im Bozner Stadttheater zu Gast bei den Vereinigten Bühnen. Die letzte Produktion der heurigen Spielzeit steht in den Startlöchern: Andrew Lloyd Webbers Erfolgs-Musical „Sunset Boulevard“ wird am 16. Mai 2019 Premiere feiern.

Besetzt ist das Stück mit Topstars der europäischen Musicalszene: allein der Name der Hauptdarstellerin Maya Hakvoort dürfte jedem Musicalfan glänzende Augen bescheren und Hauptdarsteller Dominic Hees begeistert in Deutschland seit Jahren in einer Musicalproduktion nach der anderen.



Regisseur Rudolf Frey hat vor zwei Jahren bei den VBB eine wunderbare „Westside Story“ in Szene gesetzt und wird mit „Sunset Boulevard“ sicherlich erneut für unvergessliche Augenblicke sorgen. Mit allen dreien spricht Barbara Bonmann über eine ganz besondere Inszenierung, die ein fulminates Finale der heurigen Spielzeit bei den VBB bieten wird.

Sendetermin: Montag 29. April 2019 um 19 Uhr