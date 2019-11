Kulturzeit: Tabuzone Selbstmord

Im Einzugsgebiet der Jugenddienste von Meran und Naturns hat es auch in diesem Jahr wieder einige tragische Fälle von Selbstmord gegeben. Daher haben sich die Gemeindejugendreferent*innen von 14 Gemeinden im Burggrafenamt nach einer internen Fortbildung mit dem Psychologen Ulrich Gutweniger zu diesem Thema dazu entschlossen, etwas zu tun.

Suizid ist nicht etwas, was den einzelnen angeht oder nur die Familie, es geht die ganze Gesellschaft an. Doch es wird nach wie vor darüber geschwiegen, wie auch Depressionen, Krankheiten, Alkohol- und Drogenprobleme und vieles mehr unter den Teppich gekehrt werden. Geredet, was einen wirklich bewegt, wie es einem tatsächlich geht, wird in diesem Lande nicht. Darum startet das Projekt „Red mor amol driber“ – bevor es zu spät ist.

Was hinter diesem Projekt steckt, was es beinhaltet und wie es im Einzelnen geplant ist, darüber spricht Barbara Bonmann in der Kulturzeit am 18.November 2019 mit Christian Galantin vom Jugenddienst Meran.

Kulturzeit – immer montags von 19.00 bis 20.00 Uhr

und sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr nur auf Radio Sonnenschein!