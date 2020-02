Kulturzeit: Theater, Reise, Kochen, Lesen

Am Montag 24. Februar 2020 trifft Barbara in der „Kulturzeit“ den Regisseur Torsten Schilling, der die neueste Produktion des Theaters in der Altstadt Meran vorstellen wird. Außerdem geht es auf Erlebnisreise in die Arktis und Fernsehkoch Frank Rosin gibt erfolgsversprechende Ernährungstipps. Weiters macht sich Barbara Bonmann auf die Suche nach dem Glück und folgt dem „Carrier“ in die Welt der Politiker und einem ganz eigenen Machtgefüge.

Kulturzeit – immer montags von 19.00 bis 20.00 Uhr

und sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr nur auf Radio Sonnenschein!