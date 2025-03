Kundgebung in Kaltern für den Erhalt unseres Waldes – ein voller Erfolg

Kundgebung für den Erhalt unseres Waldes – ein voller Erfolg

Am Samstag, den 8. März 2025, fand von 10:00 bis 12:30 Uhr auf dem

Marktplatz von Kaltern eine große Kundgebung zum Schutz der Wälder in

Südtirol statt. Den lokalen und überregionalen Vereinen, ist es voll und ganz

gelungen, ihre Mitglieder zu mobilisieren und so ein starkes Signal für den Erhalt

der Natur und gegen geplante Eingriffe in wertvolle Waldflächen zu setzen.

Vielen

Teilnehmerinnen, sind aus Kaltern, aus dem ganzen Land und aus den

Nachbarregionen gekommen, die Erwartungen wurde bei weitem übertroffen.

Schätzungsweise mehr als 1000 Personen sind heute nach Kaltern gekommen.

Durch diese starke Präsenz ist die Wichtigkeit Waldes für uns alle und vor allem

für die kommenden Generationen deutlich sichtbar gemacht worden.

Die Teilnehmer:innen setzten sich aus sehr unterschiedlichen und vielfältigen

Personen zusammen, die sich in einem Punkt einig sind: Speicherbecken und

andere Bauwerke mitten in unserem Wald sind nicht mehr zeitgemäß und

inakzeptabel in Zeiten des Klimawandels. Von allen 18 Redner:innen wurde dies

aus jeweils verschiedenen Perspektiven auf den Punkt gebracht, mit jeweils

neuen Impulsen.

Die wichtige Rolle der Frauen ist heute, am Tag der Frau, in diesem

Zusammenhang gut, sowie aus verschiedenen Perspektiven zur Geltung

gekommen und hat sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltung gezogen.

Wir alle sind dafür verantwortlich, was wir unseren Kindern hinterlassen. Wir

haben kein Recht zur unbegrenzten Zerstörung der Natur. Sorgen wir alle

gemeinsam für den Erhalt unseres Waldes, bevor es zu spät ist.

Es ist heute wichtiger denn je darauf zu achten, dass die Ökologie nicht

bedingungslos der Wirtschaft untergeordnet wird, zitiert wurde unter anderem

der Evolutionsbiologe Guy McPherson: „Wenn du wirklich glaubst, dass die

Umwelt weniger wichtig ist, als die Wirtschaft, dann versuche mal die Luft

anzuhalten, während du dein Geld zählst“.

Insbesondere ist betont worden, dass das Projekt der 6 Speicherbecken des

Bodenverbesserungskonsortiums II. Grades aus Kaltern entschieden abgelehnt

wird. Die Zerstörung von ca. 15ha Wald für die Errichtung von Speicherbecken

für die Bewässerung der Landwirtschaft ist aus ökologischer und aus

ökonomischer Sicht eindeutig abzulehnen. Es wurde ein Faktencheck

vorgenommen der sehr viele Unklarheiten und Ungereimtheiten zutage befördert

hat.

Das Ziel der Kundgebung war ein Paradigmenwechsel um weg zu kommen von

der Haltung, einfach wieder ein Stück Wald zu roden, um Bauwerke für

wirtschaftliche Zwecke zu errichten. Ohne Zweifel ist heute dafür ein Schritt in

die richtige Richtung gemacht worden. Es müssen andere Lösungen entwickelt

werden, die ohne Zerstörung von Wald auskommen – Hände weg von den

Projekten, die den Wald ruinieren.

Manifestazione per la conservazione del nostro bosco – un grandissimo

successo

Sabato 8 marzo 2025, dalle 10:00 alle 12:30 nella piazza principale di

Caldaro si è svolta una grande manifestazione per la protezione dei boschi in Alto

Adige. Le associazioni locali e interregionali sono riuscite a mobilitare i propri

membri, dando così un forte segnale a favore della conservazione della natura e

contro gli interventi pianificati in aree forestali di pregio. Molte delle partecipanti,

provenienti da Caldaro, da tutta la provincia e dalle regioni limitrofe, hanno

superato di gran lunga le aspettative.

Si stima che più di 1000 persone siano arrivate oggi a Caldaro.

Questa forte presenza ha reso evidente l’importanza del

bosco per tutti noi e soprattutto per le generazioni future. I partecipanti erano

composti da persone molto diverse e diversificate che erano d’accordo su un

punto: i serbatoi e le altre strutture nel cuore della nostra foresta non sono più

attuali e inaccettabili in un’epoca di cambiamenti climatici. Tutti e 18 gli oratori

hanno sollevato la questione da prospettive diverse con impulsi diversi.

L’importante ruolo delle donne oggi, in occasione della festa della donna, è stato

messo in luce da diversi punti di vista ed è stato un filo conduttore della

manifestazione. Siamo tutti responsabili di quello che lasciamo ai nostri figli. Non

abbiamo il diritto di distruggere la natura senza limiti. Assicuriamoci tutti insieme

di preservare le nostre foreste prima che sia troppo tardi.

Oggi più che mai è importante fare attenzione a non subordinare

incondizionatamente l’ecologia all’economia, come ha detto il biologo

evoluzionista Guy McPherson: “Se davvero credi che l’ambiente sia meno

importante dell’economia, prova a trattenere il fiato mentre conti i tuoi soldi”.

In particolare, è stato sottolineato che il progetto dei 6 bacini idrici del consorzio

per il miglioramento fondiario di secondo grado di Caldaro è stato fortemente

respinto. La distruzione di circa 15 ettari di bosco per la costruzione di bacini di

stoccaggio per l’irrigazione dell’agricoltura va chiaramente respinta dal punto di

vista ambientale ed economico. È stata effettuata una verifica dei fatti che ha

messo in luce molte ambiguità e incongruenze.

L’obiettivo della manifestazione era un cambiamento di paradigma per

abbandonare l’idea di abbattere un altro pezzo di bosco per costruire edifici per

scopi economici. Senza dubbio oggi si è compiuto un passo nella giusta direzione.

È necessario sviluppare altre soluzioni che non danneggino i boschi – giù le mani

dai progetti che distruggono i nostri boschi.

„Insieme proteggiamo il bosco – per un futuro vivibile per noi e per i nostri figli“