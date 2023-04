KUNST AUS DER KISTE vom 28. April 2023 bis 9. September 2023 in Lana – Programm

Für die Ausstellung „KUNST AUS DER KISTE“ in Lana 2023 sind drei Ausstellungsorte vorgesehen. In Oberlana, Mitterlana und Niederlana: die Bibliothek in Lana, das Obstbaumuseum in Lana, die Gärtnerei Galantus.

Es stehen ca. 40 Kisten für die verschiedenen Standorte zur Verfügung. Mit ihren unterschiedlichen Inhalten und Themen können die passenden Kisten für die jeweilige Ausstellungsorte ausgewählt werden..

Parallel zur Ausstellung finden Lesungen, Konzerte, Führungen und Performances statt.

Kunstwerk Krastal ist ein gemeinnütziger Kulturverein in Kärnten, der seit 55 Jahren Bildhauersymposien, Ausstellungen, Vorträge, Lesungen und Konzerte organisiert.

Das Bildhauer*innen-Haus, mit Atelier- und Ausstellungsräumen bietet Unterkunft und Arbeitsmöglichkeiten für 12 Künstler*innen. Es befindet sich in der Nähe des Steinbruches Lauster, in Treffen am Ossiachersee, bei Villach. Der Verein hat derzeit 36 Mitglieder, internationale Bildhauerinnen und Bildhauer kommen jedes Jahr ins Krastal als Teilnehmer*innen an den Symposien, Ausstellungen und Artists in Residence.

Siehe: https://krastal.org