Lana entwickelt zukunftsweisendes Mobilitätskonzept für die kommenden 10 Jahre

Die Gemeinde Lana hat am Dienstag, 9. Mai 2023, im Rahmen einer Stakeholderveranstaltung ein



Mobilitätskonzept vorgestellt, welches in den letzten Monaten ausgearbeitet wurde. Das Konzept



berücksichtigt vor allem die Bedürfnisse und Wünsche der Bevölkerung, die sich durch die



Mobilitätsumfrage, Einzelinterviews und die Projektgruppe von Vision Lana 2035+ herauskristallisiert



haben. Entwickelt wurde das Konzept von den Experten von Netmobility und Helios, die damit die



Grundlage für eine nachhaltige und zukunftssichere Mobilität in Lana für die nächsten 10 Jahre gelegt



haben.

Der Gemeinderat Jürgen Zöggeler, verantwortlich für den Bereich Mobilität, betonte die Bedeutung



der Mobilität für die Lebensqualität in Lana und lobte das Engagement der Bevölkerung während des



bisherigen Planungsprozesses. Nach einer kurzen Einführung hat das Technikerteam von Netmobility



aus Verona die Ergebnisse der umfassenden Datenerhebung präsentiert, die der Bevölkerung



erstmals beim Open Day der Mobilität im November 2022 gezeigt wurden. Diese Daten zeigen vor



allem, dass es innerhalb Lanas ein großes Veränderungspotential gibt, da besonders viele kurze



Strecken mit dem Fahrzeug zurückgelegt werden.





Durch das neue Konzept soll sich Lana zu einer sicheren Ortschaft für die Menschen hin entwickeln,



wo gegenseitiger Respekt und die demokratische Nutzung der Straße im Vordergrund stehen.



Das vorgestellte Mobilitätskonzept sieht neben der Wichtigkeit der Förderung der Fahrradmobilität



unter anderem vor, Lana zu einer 30 km/h-Ortschaft mit begleiteten Maßnahmen zu machen.



Dadurch soll die derzeitige Unfallhäufigkeit und -schwere verringert, Lärmbelästigung reduziert und



ein nachbarschaftlicher Umgang gefördert werden. Mit der Schaffung von „Begegnungszonen“ soll



der Durchzugsverkehr weiter reduziert werden.





Die Techniker werden in den kommenden Wochen die Verbesserungsvorschläge prüfen, die die



Bürgerinnen und Bürger während der Stakeholderveranstaltung aufgezeigt haben. Daraufhin wird der



nachhaltige strategische Mobilitätsplan fertiggestellt, mit der Gemeindeverwaltung diskutiert und die



nächsten Schritte für den Start einer Testphase der ersten Maßnahmen definiert. Mittels Monitorings



werden während dieser Phase Daten gesammelt, um am Ende die Wirkung bewerten zu können.



Erste kurzfristige verkehrsberuhigende Maßnahmen sind zeitnah in der Zollstraße angedacht.





Bürgermeister Harald Stauder zeigte sich erfreut über die aktive Beteiligung der Bevölkerung: „Diese



strukturierte Beteiligung hat den Plan definitiv bereichert und die Konzepte näher an die Bedürfnisse



der Bevölkerung herangeführt.“

Mobilità a Lana: sviluppato un innovativo piano per i prossimi 10 anni



Rappresentanti delle varie categorie, organizzazioni e cittadini discutono il



nuovo scenario di mobilità per Lana presso la casa civica Ansitz Rosengarten





Martedì 9 maggio 2023, presentato in Comune a Lana il piano della mobilità sviluppato negli ultimi



mesi in occasione di un evento a cui hanno partecipato tutti i rappresentanti dei vari gruppi di



interesse. Il piano tiene conto principalmente delle esigenze e dei desideri della popolazione, emersi



attraverso il sondaggio sulla mobilità, le interviste individuali e il gruppo del progetto “Visione Lana



2035+”. Il piano è stato sviluppato dagli esperti di Netmobility e Helios, che hanno così gettato le basi



per una mobilità sostenibile a Lana per i prossimi 10 anni.





Il referente comunale alla mobilità Jürgen Zöggeler ha sottolineato l’importanza della mobilità per la



qualità della vita a Lana e ha elogiato l’impegno della popolazione durante il processo di sviluppo



finora avvenuto. Dopo una breve introduzione, il team tecnico di Netmobility di Verona ha presentato



l’ampia raccolta di dati statistici già mostrati per la prima volta alla popolazione in occasione del



Mobility Open Day del novembre 2022. I dati dimostrano soprattutto che a Lana esiste un grande



potenziale di cambiamento, in quanto un numero particolarmente elevato di brevi distanze viene



percorso in auto.





Grazie al nuovo concetto, Lana dovrebbe diventare un luogo sicuro per le persone, dove il rispetto



reciproco tra tutti coloro che transitano in strada e l’uso “democratico” della stessa strada siano in



primo piano.





Oltre all’importanza di promuovere la mobilità ciclabile, il piano della mobilità presentato prevede, tra



le altre cose, rendere Lana un paese con limite di velocità a 30 km/h e varie misure di



accompagnamento. Ciò dovrebbe ridurre l’attuale frequenza e gravità degli incidenti, ridurre



l’inquinamento acustico e promuovere l’interazione tra i vicini. La creazione di „zone d’incontro“



dovrebbe ridurre ulteriormente il traffico di attraversamento.





Nelle prossime settimane, i tecnici esamineranno i suggerimenti che i cittadini hanno segnalato



durante l’evento avvenuto nei giorni scorsi. Il piano strategico della mobilità sostenibile sarà quindi



discusso con l’amministrazione comunale, a questo punto saranno definiti i passi successivi per l’avvio



di una fase di test delle prime misure. Durante questa fase verranno raccolti ulteriori dati attraverso il



monitoraggio.





Le prime misure a breve termine di moderazione del traffico sono previste in Via Dogana nel prossimo



futuro.



Il sindaco Harald Stauder, soddisfatto della partecipazione attiva della popolazione ha così



commentato: „Questo coinvolgimento strutturato ha sicuramente arricchito il piano e avvicinato i



contenuti alle esigenze della popolazione“.