Lana erhält mehr als 12.000 Masken – Firma Progress TopHaus übernimmt spontan die Kosten

Der Gemeindeverwaltung von Lana ist es gelungen, über Kontakte in China mehr als 12.000 Masken zu erhalten.

Die Masken kamen am Samstag in Lana an und werden in den kommenden Tagen durch die Feuerwehr an die Haushalte verteilt.

Der Lananer Bürger Klaus Saage kontaktierte vor einiger Zeit Bürgermeister Harald Stauder und bot seine Hilfe beim Kauf von Gesichtsmasken an, welche Saage durch Geschäftspartner in China besorgen könne.

Bürgermeister Stauder bestellte sofort mehr als 12.000 Stück, damit neben all jenen, die nach wie vor viel Kontakt mit Menschen haben (Verkäuferinnen, Mitarbeiter im Sozialbereich,….), jeder Haushalt eine Maske erhalten könne.

Dies ist nun gelungen.

Lana ist die erste Gemeinde, welche flächendeckend Masken an jeden Haushalt verteilen kann.

Als die Masken am Samstag früh in Lana ankamen, kam eine zusätzlich positive Nachricht dazu: die Firma Progress Tophaus übernahm die Kosten und schenkt damit die Masken der Lananer Bevölkerung.

Lana sieht sich damit als Pilotgemeinde und setzt stark auf die Aktion

#Lanaträgtmaske

Bei den Masken handelt es sich um sog. chirurgische Gesichtsmasken, welche laut Experten sehr gut dazu geeignet sind, die Weitergabe des Virus im Kontakt mit anderen Menschen zu vermeiden.