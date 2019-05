Lana läuft 2019 – Audio

Anlässlich des internationalen Tages des herzkranken Kindes veranstaltet Kinderherz unter der Schirmherrschaft der Marktgemeinde Lana zum zweiten Mal einen Solidaritätslauf für herzkranke Kinder in Südtirol. Alle sind aufgerufen teilzunehmen und mit zu unterstützen.

Anmeldungen sind noch bis Samstag 27. April 2019 möglich.

Gestartet wird der Lauf am Samstag 4. Mai 2019 um 11 Uhr am Rathausplatz von Lana.

Der Erlös kommt herzkranken Kinder in ganz Südtirol zugute.

Anmeldungen unter www.lanalaeuft.it



Lana Läuft 2019 – Interview mit Silke Baliello

