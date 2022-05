Lana läuft 2022 – ein großer Erfolg mit viel Spaß – Fotos – Videos – Podcast

Lana läuft 2022 – ein großer Erfolg mit viel Spaß

Am Samstag 21.05.2022 war es nach zweijähriger Zwangspause endlich wieder soweit: In Lana wurde wieder gelaufen – für die gute Sache zur Unterstützung des Vereins Kinderherz (www.kinderherz.it), moderiert von der schlagfertigen und alle motivierenden Silvia Fontanive.

Nach einem Zumba-Workout am Rathausplatz, startete um zehn Uhr der Kinderlauf rund um den Gries. Sieger waren alle, frische Herz- Brezeln von „Mein Beck“ waren eine willkommene und leckere Belohnung für alle Kids, die mit vollem Einsatz bei der Sache waren.

Start der Kinder

Der Startschuss für die Erwachsenen-Läufe – wahlweise über vier, acht oder zwölf Kilometer – erfolgte um 10.30 Uhr. Hier ging es mit Kind(erwagen) und Kegel auf die Strecke, auch Bürgermeister Harald Stauder war mit von der Partie. Motivations und Durchhalte-Sound entlang der Strecke lieferte Radio Sunshine.

Nach beeindruckenden Leistungen aller Teilnehmenden, gab es Speis und Trank am Rathausplatz, zubereitet und serviert von den HelferInnen des Weißen Kreuzes Lana.

Start der Erwachsenen

Ein Glückstopf machte viele zu Gewinnern, die Band Excess unterhielt mit Top-Livesound.

Erinnert wurde dann an die Himmels-Herz-Kinder. Für jedes einzelne stieg ein Herzballon in den Himmel und sorgte dafür, dass sie unvergessen bleiben.

Es war eine rundum erfolgreiche Veranstaltung, die nun endlich wieder stattfinden konnte und dem Verein „Kinderherz“ wertvolle Hilfe leistet, Familien mit herzkranken Kindern auf vielfältige Weise zu unterstützen.

Ein großes Dankeschön an alle die dabei waren und dafür gesorgt haben, dass es ein gelungenes Fest für alle wurde.

Das Rahmenprogramm sah wie folgt aus:

Zumba-Warm-up um 09.00 Uhr am Rathausplatz in Lana



Kinderlauf am Gries um 10.00 Uhr

Kinderanimation

Kulinarische Stände: Weißes Kreuz Sektion Lana & Biokistl

Musik von Excess

Glückstopf

Mögliche Laufstrecken waren: 4, 8 und 12 Km

Der Verein Kinderherz schreibt auf kinderherz.it:

Oft sind die Betroffenen nicht gut über ihren Herzfehler informiert, viele nehmen die teils lebensnotwendige Nachsorge nicht wahr und deswegen riskieren die Betroffenen, Anzeichen für schwerwiegende Spätkomplikationen, zu übersehen. Eine Tatsache ist des Weiteren, dass viele der 13.000 Menschen mit einem angeborenem Herzfehler hierzulande verdrängen, dass auch noch Jahre nach einer zunächst erfolgreichen Herzfehlerbehandlung Spätkomplikationen bei ihnen eintreten können,

Durch die verstärkte Einbindung des Netzwerks Bozen, Innsbruck, München und Padua, möchte der Verein Kinderherz eine längerfristige Sensibilisierung, auch dahingehend umsetzen, damit die langersehnten Therapiemöglichkeiten ab dem jungen Erwachsenenalter bei uns endlich Wirklichkeit werden. Ziel ist es, dass die so dringend erforderliche Nach- und Vorsorge wie in den anderen Regionen Italiens oder im Ausland dazu beiträgt, das Befinden sowie die Prognose der Involvierten zu verbessern.

Der Präsident von Kinderherz, Dr. Ulrich Seitz, erinnert schließlich an bevorstehende Highlights des Vereins: so steht bald ein besonderes Theaterprojekt an, das von der bekannten Südtiroler Schauspielerin Katharina Gschnell unter dem Titel „Herzensgeschichten“ für die kommenden Monate auf die Wege gebracht wird. Anmeldungen für beide Anlässe sind ab sofort über info@kinderherz.it möglich.

Podcast (Interviews mit Baraba Bonmann)

