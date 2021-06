Lana Meets Jazz 2021 – Fotos

Lana Meets Jazz 2021

Die 9. Ausgabe von Lana Meet Jazz findet vom 18. bis 24. Juni 2021 statt.

Nach einem unheilvollen 2020, in dem das Festival zweimal abgesagt wurde, wurden die Konzerte in diesem Jahr an die Schwelle zum Sommer verlegt, in der Hoffnung, möglichst viele Konzerte im Freien abhalten zu können.



Aus Sicherheitsgründen wurden nicht allzu viele, aber zweifellos künstlerische Gruppen eingeladen, wie etwa die von Franco D’andrea, Thomas Gansch und Luciano Biondini.

Das Festspielprogramm bleibt stets geprägt von stilistischer Vielfalt und der Balance zwischen internationalen und regionalen Musikern. Neue Standorte wurden identifiziert, wie Galanthus, der Garten des Kapuzinerklosters, Castel Goldegg, das Haus Battistel und die Stiftung Lorenzerhof.

Organisiert wird das Festival vom Verein Sweet Alps (künstlerische Leitung Helga Plankensteiner und Michael Lösch), in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Lana und Umgebung, der Merano Jazz Academy, Lana und der Lanart Library.

Mit Unterstützung von: Gemeinde Lana, Autonome Region Trentino-Südtirol, Autonome Provinz Bozen, Stiftung Cassa di Risparmio, Alperia, Pircher Destillerie, Cassa Raiffeisen, Pfefferlechner Keller Lana