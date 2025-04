Lana radelt zum Einkaufen – Mit dem Fahrrad unterwegs und dabei gewinnen

Die Marktgemeinde Lana und die Kaufleute Lana starten auch 2025 gemeinsam die beliebte Aktion „Lana radelt zum Einkaufen“. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, zwischen dem 1. Mai und dem 15. September 2025 mit dem Fahrrad bei einem der rund 50 teilnehmenden Betriebe in Lana einzukaufen.

„Mit der Aktion möchten wir ein Zeichen für nachhaltige Mobilität setzen und gleichzeitig den lokalen Handel stärken“, betonen Gemeindereferent Jürgen Zöggeler und der Vorsitzende der Lananer Kaufleute Magnus Fuchsberger.

Für jeden Einkauf erhalten umweltbewusste Kundinnen und Kunden einen Stempel. Wer 10 Stempel gesammelt hat, kann die vollständig ausgefüllte Karte bis spätestens 15. September 2025 in den vorgesehenen Sammelboxen abgeben und damit an der Verlosung teilnehmen.

Zu gewinnen gibt es 20 Einkaufsgutscheine im Wert von je 50 Euro. Die Teilnahme ist kostenlos und eine tolle Gelegenheit, einen aktiven Beitrag zur umweltfreundlichen Mobilität zu leisten – und dabei auch noch zu gewinnen.

Alle Informationen sowie das Reglement zur Aktion finden Sie unter:

https://www.gemeinde.lana.bz.it/de/Neuigkeiten/News/Reglement_Lana_radlt_zum_Einkaufen_2025



„Lana pedala per fare compere“ – In bici a fare acquisti… e puoi anche vincere!

Anche nel 2025 il Comune di Lana, in collaborazione con i commercianti di Lana, promuove l’ormai consolidata iniziativa „Lana pedala per fare compere“. Tutti i cittadini e le cittadine sono invitati a recarsi in bicicletta, tra il 1° maggio e il 15 settembre 2025, presso uno dei circa 50 negozi aderenti all’iniziativa sul territorio comunale.

„Con questa iniziativa vogliamo promuovere una mobilità sostenibile e allo stesso tempo sostenere il commercio locale“, sottolineano l’assessore comunale Jürgen Zöggeler e il presidente dei commercianti di Lana Magnus Fuchsberger.

Per ogni acquisto effettuato i clienti attenti all’ambiente riceveranno un timbro. Una volta raccolti 10 timbri, la cartolina potrà essere consegnata entro il 15 settembre 2025 negli appositi contenitori e parteciperà automaticamente all’estrazione finale.

In palio ci sono 20 buoni acquisto del valore di 50 euro ciascuno. La partecipazione è gratuita ed è una splendida occasione per dare un contributo attivo alla mobilità sostenibile – e magari anche per vincere!

Tutte le informazioni e il regolamento completo sono disponibili al seguente link:

https://www.gemeinde.lana.bz.it/de/Neuigkeiten/News/Reglement_Lana_radlt_zum_Einkaufen_2025