Lana testet eine Woche lang

Wegen der hohen Infektionszahlen hat der Sanitätsbetrieb, in enger Absprache mit der Gemeinde Lana, beschlossen, eine Woche lang allen Bürgerinnen und Bürgern der Marktgemeinde kostenlose Antigen-Tests anzubieten. Coronavirus Südtirol – Mitteilungen des Südtiroler SanitätsbetriebesWegen der hohen Infektionszahlen hat der Sanitätsbetrieb, in enger Absprache mit der Gemeinde Lana, beschlossen, eine Woche lang allen Bürgerinnen und Bürgern der Marktgemeinde kostenlose Antigen-Tests anzubieten.

Durch die Tests soll auch einer möglichen Verbreitung der britischen, deutlich ansteckenderen Mutante nachgegangen werden. Die Analysen eines vom Sanitätsbetrieb beauftragten Labors haben einen bereits länger zurückliegenden Verdachtsfall in Lana ergeben; die Person ist mittlerweile wieder genesen. Um möglichen Infektionsherden nachzugehen, können sich alle in der Gemeinde Lana wohnhaften Menschen – rund 12.000 Personen – im Laufe einer Woche in einer der zwei Apotheken, bei den Hausärzten oder im Dialysezentrum (Kontakte siehe unten) testen lassen.



Ganz bewusst erstrecken sich die Testmöglichkeiten über eine ganze Woche, damit die Bürgerinnen und Bürger rasch und unkompliziert erfahren können, ob sie infiziert sind oder nicht.

Ab Freitag, 5. Februar 2021 können sich alle in der Gemeinde Lana wohnhaften Bürgerinnen und Bürger kostenlos in einer der zwei Apotheken – Apotheke Peer, Tribusplatz Nr. 2 sowie Apotheke Maria-Hilf, Gries Nr. 27 – durch einen Antigen-Test testen lassen.

Die Testaktion läuft bis einschließlich Freitag, den 12. Februar 2021.

Bei einem Teil der positiven Tests wird ein PCR-Test nachgelegt, da nur durch dessen Auswertung eventuelle Mutationen erkennbar sind.

Kontakte:

Am lokalen Screening in Lana beteiligen sich:

die Apotheken:

Maria Hilf Griesstraße 27 0473 561305 Peer Tribusplatz 2 www.peer.it

die Ärzte/Ärztinnen für Allgemeinmedizin:

Dr. Hillebrand Georg Via Gries 27/1 Lana 0473 560266 Dr. Ianniello Pia Feldgatterweg 2/2 Lana 0473 562 934 Dr. Knoflach Lorenz Am Gries 27/1 Lana 0473 550 413 Dr. Lochmann Magdalena Boznerstraße 2 Lana 0473 569 579 Dr. Mader Walter Maria Hilf Str. 15 Lana 0473 562 137 Dr. Mair Luca Ländgasse 4 Lana 0473 561 060 Dr. Puka Orion Am Gries 9 Lana 0473 605438 Dr. Torggler Helmut Tribusplatz 2 Lana 0473 561 677

und die

Dialyse Südtirol Lana – Boznerstraße 15/4 – Lana – 0473 693385