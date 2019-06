Lana – Vielfalt sichtbar machen

In der Hofmann Passage im Zentrum von Lana sind derzeit mehr als 50 Fahnen verschiedener Staaten dieser Erde zu sehen. An den beiden Eingängen der Passage befindet sich die Erklärung auf einem breiten Schriftband, auf welchem in mehreren Sprachen „wir sind Lana“ zu lesen ist.

Laut Bürgermeister und Integrationsreferent Harald Stauder, der die Initiative ins Leben gerufen hat, handelt es sich bei den Fahnen um jene, der Herkunftsländer der Zuwanderer, die in den vergangenen Jahrzehnten nach Lana gekommen sind und hier eine neue Heimat gefunden haben.

Für all jene, die nicht alle Fahnen kennen, sind zusätzlich Tafeln angebracht, welche den Fahnen auch das Land zuordnen.

Laut Bürgermeister Harald Stauder ist diese Aktion dazu gedacht, den Menschen bewusst zu machen, wie vielfältig Lana mittlerweile geworden ist, ohne dass es Konflikte zwischen den Kulturen gibt. Kulturpluralismus funktioniert laut Stauder, wie Lana zeigt, immer dann, wenn es klare Spielregeln gibt und grundsätzliche Werte in der neuen Heimat der Menschen von vorneherein nicht in Frage gestellt werden und verhandelbar sind.