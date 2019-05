LanaLive 2019 – Little Fun Palace

Freitag, 31. Mai und Samstag, 01. Juni 2019

Little Fun Palace ist ein Wohnwagen, der als Plattform fungiert und mit Audioanlage, Videobildschirm und einer kleinen Bar ausgestattet ist. Es ist der ideale Ort um im öffentlichen Raum Filme zu schauen, Gesprächen und Diskussionen zu lauschen, Musik zu hören, zu tanzen, oder sich spontan zu treffen und zu quatschen. Little Fun Palace wurde vom OHT (Office for Human Theater) rund um Filippo Andreatta aus Rovereto entwickelt und ist für zwei Tage zu Gast bei LanaLive und wartet mit einem abwechslungsreichen Programm auf.

Am Freitag, 31.05.2019 um 19 Uhr spricht in der Kunsthalle West Frida Carazzato vom Museion mit Anne Palopoli, Kuratorin für Performance am MAXXI in Rom, über die dortige Ausstellung “THE STREET. Where the World Is Made”.

Um 21.30 Uhr hingegen wird der Film “Night on Earth” von Jim Jarmusch in Originalsprache mit deutschen Untertiteln gezeigt. Der Episodenfilm zeigt Geschichten von Taxifahrern an fünf Orten der Welt, alle in derselben Nacht, zur selben Zeit, jedoch in unterschiedlichen Zeitzonen. Der Film wird in Zusammenarbeit mit dem Filmclub Bozen unter der Teissbrücke vorgeführt.

Tags darauf, am Samstag, 01. Juni um 11 Uhr findet am Hofmannplatz vor dem Kultur.Lana der Familienworkshop “Den Alltag vermessen” mit dem OHT-Team für Familien statt. Um 17.30 Uhr gibt es in Zusammenarbeit mit der Ferienregion Lana und Umgebung einen Zumba-Workshop mit Miriam Bagamoro von der Tanzschule Karl Pircher am Griesplatz und ab 20 Uhr spielt Walter Garber aka DJ Veloziped beim Gasthaus 1477 Reichalter. Walter Garbers Künstlername leitet sich von Veloziped, dem alten Wort für Fahrrad ab. Mit seinen Vinyl-Platten lenkt er, wie mit einem umweltfreundlichen “Verkehrsmittel” durch musikalische (Tanz)Landschaft.

Freitag, 31.05.2019 um 19 Uhr: Kunsthalle West, Lana: Kunstgespräch zur Ausstellung “THE STREET. Where the World Is Made” mit Anne Palopoli und Frida Carazzato

Freitag, 31.05.2019 um 21.30 Uhr: Teissbrücke, Lana: Filmvorführungen “Night on Earth” von Jim Jarmusch.



Samstag, 01.06.2019 um 11 Uhr: Hofmannplatz, Lana: Familienworkshop “Den Alltag vermessen” mit dem OHT-Team.

Samstag, 01.06.2019 um 17.30 Uhr: Griesplatz, Lana: Zumba Workshop mit Miriam Bagamoro (Tanzschule Karl Pircher),

Samstag, 01.06.2019 um 20 Uhr: Gasthaus Reichhalter 1477, Lana: DJ-Set mit DJ Veloziped.

Venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno 2019

Little Fun Palace è una “roulotte-centro culturale mobile”, dotata di impianto audio, schermo video e piccolo bar. È un luogo ideale per guardare film, assistere o partecipare a conversazioni e discussioni, ascoltare musica, ballare, incontrare persone e chiacchierare spontaneamente. Little Fun Palace è stato sviluppato per OHT (Office for Human Theatre) di Rovereto da Filippo Andreatta e resterà a LanaLive per due giorni, proponendo un programma vario.

Venerdì 31.05.2019, alle ore 19, presso la Kunsthalle West Frida Carazzato di Museion e Anne Palopoli, curatrice delle performance artistiche al MAXXI di Roma, parleranno della locale esposizione “THE STREET. Where the World Is Made”.

Alle 21:30 verrà proiettato, in lingua originale e con i sottotitoli in tedesco, il film “Night on Earth” di Jim Jarmusch. Questo film a episodi presenta le storie di cinque tassisti di cinque differenti città sparse per il mondo, vicende che si svolgono tutte nella stessa notte e nello stesso momento, ma con fusi orari diversi. Il film sarà proiettato in collaborazione con il Filmclub Bolzano sotto il ponte Teiss.

Il giorno seguente, sabato 1 giugno alle ore 11, l’OHT-Team terrà in Piazza Hofmann, di fronte al Kultur.Lana un workshop per familie intitolato “Mappare il quotidiano“. Alle 17.30, in collaborazione con la regione turistica Lana e dintorni, si terrà un workshop di zumba con Miriam Bagamoro (Tanzschule Karl Pircher). Dalle ore 20 la musica di Walter Garber aka DJ Veloziped animerà l’area antistante la Gasthaus 1477 Reichalter. Veloziped, il nome d’arte di Walter Garber, deriva dalla parola un tempo usata per riferirsi alla bicicletta. Con i suoi dischi in vinile, Veloziped trasporta in maniera ecologica il pubblico attraverso un paesaggio sonoro (e danzante).

Venerdì 31.05.2019, ore 19: Kunsthalle West, Lana: Conferenza sulla mostra “THE STREET. Where the World Is Made” con Anne Palopoli und Frida Carazzato

Venerdì 31.05.2019, ore 21.30: ponte Teiss, Lana: proiezione del film “Night on Earth” di Jim Jarmusch.

Sabato 01.06.2019, ore 11: Piazza Hofmann, Lana: workshop per famiglie “Mappare il quotidiano “, con l’OHT-Team.

Sabato 01.06.2019, ore 17.30: Piazza Gries, Lana: workshop di zumba con Miriam Bagamoro (Tanzschule Karl Pircher).

Sabato 01.06.2019, ore 20: Gasthaus 1744 Reichhalter, Lana: DJ-Set con Walter Garber aka DJ Veloziped.