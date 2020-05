LanaLive 2020 – 21. Mai Ausstellung / Mostra: Dunkle Ecken / Angoli scuri

Die von Annika Terwey und Sophie Lazari ausgerichtete Ausstellung „Dunkle Ecken“ versammelt 17 Kunstwerke von jungen Kunstschaffenden rund um das Thema der psychischen Gesundheit und betrachtet es aus verschiedenen Perspektiven, um die herkömmliche Anschauung und damit verbundenen Stigmen aufzulösen. Die Ausstellung will die Sichtbarkeit des Themas verstärken, um einen Diskurs zur Integrität und Transparenz psychischer Gesundheit in unserer Gesellschaft zu fördern.

Die Ausstellung findet auf einer eigens kreierten Webseite (www.dunkleecken.com) statt, die Eröffnung inklusive DJ-Set von Leo Cologna wird als Live-Event über Radio Tandem übertragen. Einige der ausgestellten Videos werden im Erdgeschoss des Bildhauses (Maria Hilf Straße 1, Lana) gezeigt. In den zwei Wohnungen des seit Jahren leerstehenden Gebäudes war die Kunstschau ursprünglich geplant, nun wird das Erdgeschoss mit einer Auswahl der Videos bespielt, die durch die Fenster sichtbar sind.

Die Finissage der Ausstellung, sowie des gesamten Festivals endet mit der audiovisuellen Installation von Montau. Die Soundinstallation wird über den Facebookkanal von LanaLive und über salto.bz übertragen. Mehr dazu auf: https://www.facebook.com/events/322273358746873.

Künstler*innen: Dovilé Aleksaité, Valentina Alexander, Elias Asisi, Fiona Belousz, Winona Bogner, Hannah Füsser, Ting Lui, Elisa Jule Braun, Hilka Dirks, Zora Hünermann, Meret Schmiese, Alessandra Fochesato, Indra L. Frings, Manfred Elias Knorr, Isabelle Östlund, Raphael Pohl, Daniela Schaller, Merani Schilcher, Carolina Stieler, David Reitenbach, Lukas Winter

Musik-Set: Leo Cologna

Kuratorinnen Annika Terwey und Sophie Lazari

Ausstellung: 21.-31.05.2020

Dunkle Ecken im kultur.lana

Parallel zur Kunstschau “Dunkle Ecken” veranstaltet der Kultur.Lana (Hofmannplatz, Lana) eine breit angelegte Medienausstellung und zeigt in „Dunklen Ecken“ zum Teil neu erworbene Medien zum Themenkomplex der psychischen Gesundheit.

https://lanalive.it/

//////////////////////////////////////////////////////////////

La mostra „Angoli scuri“, curata da Annika Terwey e Sophie Lazari, riunisce una ventina di opere d’arte di giovani artisti che affrontano il fenomeno della salute mentale, esponendole in un edificio nel centro di Lana rimasto disabitato per anni. Come fa la psicoanalisi, la mostra apre porte chiuse, entra in stanze nascoste e dà spazio a mondi emotivi celati. La mostra si terrà in un sito Web appositamente creato (www.dunkleecken.com). L’inaugurazione, che sarà trasmessa come evento live su Radio Tandem, comprenderà un DJ-Set, mentre alcuni dei video in mostra saranno proiettati al piano terra del Bildhaus (via Madonna del Suffragio 1, Lana). Inizialmente pensata per occupare due appartamenti dell’edificio rimasti vuoti per anni, la mostra si svolgerà solo al piano terra, in modo che i video siano visibili attraverso le finestre che si affacciano sulla strada.

Il finissage della mostra „Angoli Scuri“ e l’intero festival prevederà l’installazione audiovisiva di Montau. L’installazione video sará trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di LanaLive e di Salto.bz.(https://www.facebook.com/events/322273358746873.)

Artisti: Dovilé Aleksaité, Valentina Alexander, Elias Asisi, Fiona Belousz, Winona Bogner, Hannah Füsser, Ting Lui, Elisa Jule Braun, Hilka Dirks, Zora Hünermann, Meret Schmiese, Alessandra Fochesato, Indra L. Frings, Manfred Elias Knorr, Montau, Isabelle Östlund, Raphael Pohl, Daniela Schaller, Merani Schilcher, Carolina Stieler, David Reitenbach, Lukas Winter

Set di musica: Leo Cologna

Curatrici: Annika Terwey e Sophie Lazari

Mostra: dal 22 al 31.05.2020

Angoli scuri presso il Kultur.Lana

Parallelamente alla mostra “angoli scuri”, Kultur.Lana (Piazza Hoffmann, Lana) organizza un’ampia mostra multimediale nella quale, in “angoli scuri”, sono esposti alcuni media sul tema della salute mentali recentemente acquisiti.

https://lanalive.it/