LanaLive 2919 – MEETING MEAD – Bürgerkapelle Lana

MEETING MEAD

Im Rahmen von LanaLive – Roundabout

Bürgerkapelle Lana + @Steven Mead (Euphonium)

Samstag, 18. Mai 2019 – 20.30 Uhr

Mittelschule Lana

Euphonium: Eu·fo·ni·um. Griechisch für „wohlklingend“. Tiefes Blechblasinstrument. Erfunden 1843. Konische Mensur. Verfügt über drei oder vier Ventile. Weicher Klang. Tonlage im Tenor- oder Baritonbereich. Grundstimmung in B. In Blaskapellen hauptsächlich als Solo-Instrument verwendet.

Das „Violoncello“ der Blasmusik steht in diesem Jahr im Mittelpunkt des Konzertes der Bürgerkapelle Lana im Rahmen des Kulturfestivals „LanaLive“. Der weltweit bekannte britische Euphonium-Virtuose Steven Mead wird sein Können gemeinsam mit den Musikantinnen und Musikanten der Bürgerkapelle Lana in der Mittelschule von Lana unter Beweis stellen.

Steven Mead

o geboren 1962 in Bournemouth

o Studium an der Universität von Bristol

o besuchte die wichtigsten Konservatorien in Tokio, Moskau, Brüssel, Valencia und Oslo.

o Sieger des „BBC Best of Brass“-Wettbewerbs und des „Euphonium Player of the Year Award“

o gehört mit einer Vielzahl von CD-Aufnahmen zu den meistaufgenommenen Solisten der Welt

o gilt europaweit als unermüdlicher Vorreiter in Sachen Ensemblespiel im tiefen Blech

o künstlerischer Leiter aller fünf Tuba- und Euphonium-Konferenzen in Großbritannien

o lehrt am Royal Northern College of Music, Manchester und unterrichtet bei speziellen Kursen in den Niederlanden, Belgien, Japan, Deutschland und Italien.

weitere Informationen: www.bklana.org