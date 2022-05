LanaLive – Kulturtag im alten Magazin / Giornata culturale nel vecchio magazino

In Kooperation mit dem Lions Club Meran Host ist ein vielfältiges Kulturprogramm entwickelt worden, welches vor allem junge Kunstschaffende unterstützt – ein großes Anliegen des Lions Club. Beim Kulturtag im Alten Magazin am Samstag 14. Mai 2022 treffen klassische Musik, Theater, Singer-Songwriter, Installationen, Bildende Kunst und Performance aufeinander.

Die Eröffnung des Programms nehmen um 11 Uhr die Streicher des Haydn Orchesters Bozen und Trient (Marta Scrofani, Matteo Bovo, Mizuho Ueyama, Gianluca Montaruli) mit Werken von Haydn, Bloch und Debussy vor.

Der Nachmittag ist von 14.30 bis 17.00 den Singer-Songwritern Nina Duschek, Medea Hinteregger, Marion Moroder und Thomas Traversa gewidmet, bevor es um 18 Uhr mit dem Theaterstück „Das Haselraster Dokument“ von und mit Dietmar Gamper und Brigitte Knapp weitergeht.

Special Guests für das Hauptabendprogramm um 19.30 Uhr ist die Berliner Band und Superfan-Ensemble FINALE (Shade Théret, Magdalena Mitterhofer, Alexander Iezzi, Aleksandra Zakharenko, Skjold Rambow und Taylor Thoroski). Musik, Monologe und choreografische Elemente werden bei FINALE durch eine nichtlineare, tagebuchartige Erzählung zusammengehalten. Die Hierarchie der Band, und damit auch die Form der Zusammenarbeit innerhalb des Ensembles wird nicht an den Pranger gestellt, im Gegenteil: an diesem sicheren Ort wird dessen Kraft in der Liveperformance erforscht. Genau dadurch entfalten sich Beziehungen und Erotik.

Zum Abschluss des Kulturtages lädt das DJ-Kollektiv Meranderground zum Tanzen ein.

#SHORTS Audioviduelles storytelling der Generationen Y&Z Kurzfilme von jungen Kunstschaffenden gezeigt. Sofia Margesin hat einen Open Call ausgeschrieben und die Filme ausgewählt. Zudem werden den ganzen Tag über unter dem Titel Audioviduelles storytelling der Generationen Y&Z Kurzfilme von jungen Kunstschaffenden gezeigt.

Parallel zu den vielfachen Aufführungen sind drei von LanaLive beauftragte Installationen beim Kulturtag und darüber hinaus zu sehen:

Der Brixner Künstler Alexander Wierer zeigt neu für das Obstmagazin entstandene Installationen, die sich auf das Verpackungsmaterial des Genossenschaftswesens beziehen.

Franziska Schink hingegen hat im Archiv des Südtiroler Obstbaumuseum recherchiert und betrachtet den Begriff der Kollaboration am Beispiel des Südtiroler Apfels. Sie zeigt in einem großen Apfel verschiedene Formen der Inszenierung und Vermarktung der letzten Jahrzehnte, die weit über die Rolle des Apfels als Nahrungsmittel hinausgehen.

Mit Enzo Umbaca hat LanaLive einen Künstler eingeladen, der die Zusammenarbeit als seine Praxis versteht. In Lana arbeitet er mit den Bewohner*innen zusammen und befragt sie nach den Dingen, die sie bei einer eventuellen Auswanderung mitnehmen würden. Seine tragischerweise aktuelle Recherche hat bereits im Januar begonnen und wird am 14. Mai beim Kulturtag im Alten Magazin fortgesetzt. Das Ergebnis der künstlerischen Forschung wird als Audioinstallation im Herbst zu hören sein.

Eingeladen zum Kulturtag sind zudem die jungen Künstler*innen Sophie Lazari, Joseph Khuen, Emma Fiore Nischler, Leonora Amalia Prugger, Irene Rainer, Valeria Stuflesser, welche Werke zum Verkauf anbieten.

Die Installationen im Margesin-Obstmagazin in der Schnatterpeckstraße 15 in Lana sind allesamt bis zum 22. Mai 2022 zugänglich.

In collaborazione con il Lions Club Merano Host, è stato sviluppato un vario programma culturale che sostiene principalmente i giovani artisti, secondo una delle più sentite necessità del Lions Club. Musica classica, teatro, cantautori, installazioni, arti visive e performance si incontreranno sabato 14 maggio 2022, in occasione della Giornata culturale nel vecchio magazzino.

Il programma si aprirà alle 11 con gli archi dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento (Marta Scrofani, Matteo Bovo, Mizuho Ueyama, Gianluca Montaruli), che presenteranno brani di Haydn, Bloch e Debussy.

Il pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:00, è dedicato al cantautorato di Nina Duschek, Medea Hinteregger, Marion Moroder e Thomas Traversa. Sarà quindi alle ore 18:00 la volta dello spettacolo teatrale Das Haselraster Dokument di e con Dietmar Gamper e Brigitte Knapp.

Ospiti speciali del programma della serata principale alle 19:30 sono la band berlinese e l’ensemble di superfan FINALE (Shade Théret, Magdalena Mitterhofer, Alexander Iezzi, Aleksandra Zakharenko, Skjold Rambow e Taylor Thoroski). Nel suo lavoro, FINALE crea delle narrazioni non lineari in forma quasi diaristica, mettendo assieme musica, monologhi ed elementi coreografici. La gerarchia della band, e quindi anche la forma di cooperazione all’interno dell’ensemble, non viene messa in primo piano, anzi: in questo luogo sicuro, durante le esibizione dal vivo, la sua forza viene esplorata e si esprime. Esattamente nel modo in cui le relazioni e l’erotismo si esplicano.

Al termine della Giornata della cultura, il collettivo di DJ Meranderground inviterà il pubblico a ballare.

#SHORTS Audioviduelles storytelling der Generationen Y&Z, per tutta la giornata verranno proiettati cortometraggi di giovani artisti, selezionati da Sofia Margesin in occasione di un bando pubblico.

Oltre alle molteplici performance, alla Giornata della cultura e al resto, si potranno ammirare tre installazioni commissionate da LanaLive:

L’artista brissinese Alexander Wierer presenta nuove installazioni realizzate per il magazzino frutticolo e ispirate dai materiali di confezionamento usati dal sistema cooperativo.

Franziska Schink, invece, ha svolto delle ricerche nell’archivio del Museo Altoatesino di Frutticoltura e analizzerà il concetto di collaborazione guardando all’industria della mela altoatesina. In una grande mela, mostrerà varie forme di presentazione e commercializzazione che, negli ultimi decenni, hanno portato questo frutto ad essere molto più che un semplice alimento.

Con Enzo Umbaca, LanaLive ha invitato un artista che vede nella collaborazione la sua pratica. A Lana lavorerà con i residenti, chiedendo loro cosa porterebbero con sè se emigrassero. La sua ricerca, tragicamente attuale, è iniziata a gennaio e proseguirà fino al 14 maggio, in occasione della Giornata culturale nel vecchio magazzino. Il risultato della sua indagine potrà essere ascoltato in autunno, in forma di installazione audio.

Alla giornata della cultura sono invitate anche le giovani artiste Sophie Lazari, Joseph Kuen, Emma Fiore Nischler, Leonora Amalia Prugger, Irene Rainer e Valeria Stuflesser, che metteranno in vendita le loro opere.