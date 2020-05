LanaLive – Manuel Oberkalmsteiner & Matthias Keitsch: Unheard Places – Live im Radio

Der Klangsammler Manuel Oberkalmsteiner (Manuel Oberka) und der Filmmacher Matthias Keitsch haben das Hörformat UNHEARD PLACES entwickelt, mit dem sie ungehörte Orte erkunden, aufnehmen und hörbar machen. Für LanaLive erweitern sie ihr Konzept um verborgene Geschichten und Erzählungen. Die ergrabenen Klänge, Geräusche, Gespräche, Geschichten und Sagen verweben sie in einer Live-Performance in Hörbildern, die eine Mischung aus historischer Reportage, Reisebericht, experimenteller und elektronischer Musik basierend auf Field Recordings sind.

Die Performance, die im Keller der Villa Arnica hätte stattfinden sollen, wird live auf Radio Sunshine, im Rahmen des Kulturmontags am Montag, 25. Mai 2020 ab 19 Uhr gespielt. Anschließend folgt ein Gespräch mit Manuel Oberkalmsteiner und Matthias Keitsch.

Livestream

https://lanalive.it/

Il collezionista di suoni Manuel Oberkalmsteiner e il regista Matthias Keitsch hanno sviluppato il format audio UNHEARD PLACES, per il quale esplorano, registrano e rendono udibili luoghi “mai uditi”. Per LanaLive espanderanno il loro concetto includendo storie e racconti nascosti. Durante una performance dal vivo, intrecceranno suoni, rumori, conversazioni, storie e saghe in uno scenario sonoro che mescola reportage storici, diario di viaggio, musica sperimentale ed elettronica basata sul field recording.

La performance, che avrebbe dovuto svolgersi nella cantina di Villa Arnica, si terrà dal vivo su Radio Sunshine, nell’ambito del lunedì culturale del 25 maggio 2020, alle ore 19:00. A seguire, si terrà una conversazione con Manuel Oberkalmsteiner e Matthias Keitsch.

Livestream

