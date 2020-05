LanaLive – Radon – Live auf RAI Südtirol

Das Jugendzentrum JUX verfügt über zwei verborgene und unter der Erde liegende Proberäume. Verschiedene Bands wie Gibsy Road Gang, The Modern Flowers, Rusted Coins und Bugfix üben dort für ihre Auftritte. In dieser Underground-Location feiern sich die Hausdamen und Herren, in dem sie das Probelokal für Radio Freier Fall von RAI Südtirol öffnen.

Am Donnerstag, 28. Mai 2020 von 19.40 bis 22 Uhr wird aus dem Proberaum gesendet. Neben Songproben stellen sich die Musikerinnen und Musiker dem Gespräch mit Reinhold Giovanett.

Eine Besonderheit des Proberaumkonzerts ist die große Bandbreite der Musikstile, sie reichen von Hard Rock bis Technopunk und geben Einblick in die verschiedenen Subkulturen.

https://lanalive.it/

Il centro giovanile JUX ha due sale prove nascoste e sotterranee nelle quali varie band come Gypsy Road Gang, The Modern Flowers, Rusted Coins e Bugfix provano per loro esibizioni.

Per l’occasione, i musicisti apriranno le porte di questa particolare sala prove ai microfoni delle trasmissione Radio Freier Fall di RAI Alto Adige. La diretta radiofonica sarà trasmessa dalla sala prove giovedì 28 maggio, dalle 19.40 alle 22.00. Oltre ad eseguire alcuni loro brani, i musicisti converseranno con Reinhold Giovanett.

A caratterizzare in maniera particolare questo concerto in sala prove sarà l’ampia gamma di generi musicali proposti, che spaziano dall’hard rock al techno punk e offrono un’idea delle diverse subculture musicali coinvolte.

