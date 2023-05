LanaLive „WALKING CONNECTIONS“ dal 25.05. fino al 04.06.2023 – Il programma

GIOVEDÌ, 25 MAGGIO 2023, ORE 19 (INAUGURAZIONE)

TALES OF THE FUTURE

MAGAZINO MARGESIN, LANA (VIA SCHNATTERPECK 15)

MOSTRA: 26–28 MAGGIO 2023 TUTTI I GIORNI DALLE 16 ALLE 20

La mostra Tales of the Future inaugurerà LanaLive giovedì 25 maggio 2023 dalle 19:00. L’esposizione, curata da Sofia Margesin e Angela Zittel presso il magazzino frutticolo Rudolf Margesin (via Schnatterpeck 15) a Lana di Sotto, costruisce un ponte tra Berlino e l’Alto Adige e porta a Lana installazioni sperimentali e opere d’arte che si confrontano con le forme del continuo avanzamento della tecnologia e il loro impatto sulla convivenza. L’emozionante relazione tra uomo e macchina sarà presentata in un vecchio magazzino frutticolo attraverso installazioni, opere generate dall’intelligenza artificiale, video e fotografie. Gli artisti espositori sono Ugne Agrypnia, Anastasya Cherepanova, Damian Pfattner, Nikita Nikitin, Marlon Nicolaisen, Johannes Lex, Simon Perathoner, Leevke Succow e Johannes Thiel. La mostra è aperta tutti i giorni fino a domenica 28 maggio, dalle ore 16 alle 20. Il discorso d’inaugurazione sarà tenuto da Jörg Zemmler.

VENERDÌ, 26 MAGGIO 2023, ORE 17

ESCURSIONE ARTISTICA: KUNST AUS DER KISTE

KULTUR.LANA , LANA

ORE 19.30

ENZO UMBACA: ABRUFEN (PERFORMANCE)

MUSEO ALTOATESINO DELLA FRUTTICOLTURA, LANA

Venerdì 26 maggio, con partenza alle 17:00 dalla biblioteca civica Kultur.Lana, si terrà un’escursione artistica alla mostra Kunst aus der Kiste, allestita da [kunstwerk] krastal e LanaArt a Lana di Sopra, Lana di Mezzo e Lana di Sotto. Il tour si concluderà alle 19.30 al Museo altoatesino della Frutticoltura, dove l’artista milanese Enzo Umbaca presenterà i risultati della ricerca iniziata lo scorso anno nell’ambito del progetto Abrufen e li consegnerà all’Archiv.Lana durante una performance.

SABATO, 27 MAGGIO 2023, ORE 14.30

ANNIKA TERWEY: SCHNITZELJAGD – JAGT SCHNITZEL

LANA

Schnitzeljagd – jagt Schnitzel di Annika Terwey inviterà a un esperimento artistico-sociale lontano dagli spazi artificiali del Web e attraverso Lana, dove nuove persone incontrano vecchi sconosciuti e intraprendono insieme un viaggio di scoperta. Lungo il percorso i partecipanti avranno la possibilità di raccogliere impressioni, sapori e idee diverse: dalla cultura alla cucina al dialogo.

Per adesioni info@lanalive.it

DOMENICA, 28 MAGGIO 2023, ORE 18

FINISSAGE “TALES OF THE FUTURE”

BACH- UND GERENGUT, LANA

Domenica 28 maggio, dalle ore 18, presso il Bach- und Gerengut (di fronte al magazzino frutticolo Rudolf Margesin) si concluderà il primo fine settimana di LanaLive con il finissage della mostra Tales of the Future, uno speed dating informale, una performance di Silvia Morandi e un concerto della band berlinese niuee. I musicisti creeranno paesaggi sonori coinvolgenti e meditativi che fondono ad arte campionamenti, strumenti e voce.

LUNEDÌ, 29 MAGGIO 2023, ORE 19

BOLZANISM WALK MANHATTEN

PIAZZA BOSCO, BOLZANO

LanaLive farà tappa a Bolzano per la Bolzanism Walk Manhattan, un avvincente tour teatrale che permetterà di vivere in prima persona la storia e le persone del quartiere Don Bosco.

Per adesioni info@lanalive.it

VENERDÌ, 02 GIUGNO 2023, ORE 18

JONATHAN ZWIESSLER: MELODY OF ENCOUNTER (PERFORMANCE)

PONTE DELLA FERROVIA LANA-POSTAL, LANA

ORE 16, LABORATORIO

Il giovane artista Jonathan Zwießler, laureato alla Facoltà di Arti e Design della Libera Università di Bolzano, trasformerà il vecchio ponte della ferrovia Lana Postal in un punto d’incontro simbolico con con il suo melody of encounters. Il ponte stesso diventerà un grande strumento musicale e chi lo atraverserà musicista: un’esperienza suggestiva, sospesi sull’acqua, in un paesaggio sonoro autogenerato.Introduzione: Wittfrida Mitterer del Curatorium beni tecnici culturali.

Punto d’incontro alle ore 18 é la stazione di Lana-Postal.

L’installazione è preceduta da un laboratorio condiviso, durante il quale i visitatori trasformeranno vari oggetti in strumenti e li utilizzeranno per suonare sul ponte. Gli oggetti che solitamente appartengo allo spazio privato incontreranno in uno spazio, che è pubblico, l’architettura del ponte. Questa nuova relazione si rifletterà in una registrazione intitolata melody of encounters.

Inizio alle 16:00 Per adesioni info@lanalive.it

SABATO, 03 GIUGNO 2023, ORE 9

FROM A TO P

RIO LAGUNDO, LAGUNDO – PAVICOLO, LANA

ORE 15

MARIA WALCHER

STAZIONE DI MONTE FUNIVIA PAVICOLO, LANA

Con il titolo From A to P, si svolgerà una giornata escursionistica curata dalla guida Markus Breitenberger in collaborazione con il Comitato per l’educazione permanente di Lana e Lukas Spitaler del Comitato per l’educazione permanente di Lagundo. Il ritrovo per l’escursione è previsto alle ore 9:00 presso la stazione di Rablà. Con la funivia Aschbach si salirà in quota e, dopo una visita alla vecchia scuola di Rio Lagundo, ora adibita a centro educativo “werkSTOTTschual”, l’escursione proseguirà con l’accompagnamento musicale dei Pasui (Johanna Springeth, Barbara Grimm e Volker Klotz) attraverso il Monte San Vigilio (picnic dallo zaino) fino alla stazione di monte della ormai dismessa funivia Pavicolo, dove l’artista Maria Walcher presenterà un’installazione. From A to P non sarà solo un’escursione sul Monte San Vigilio, ma anche un collegamento tra due funivie: una è di nuova costruzione, di design moderno e molto utilizzata, la seconda, invece, ha improvvisamente cessato la sua attività dopo più di 50 anni di servizio e si mostra oggi come sorta di monumento all’antimobilità. Dopodiché si scenderà alla locanda Forsthof per prendere l’autobus di linea fino a Lana.

Cosa portare: scarpe buone, abbigliamento resistente alle intemperie, picnic.

SABATO, 03 GIUGNO 2023, ORE 21

ELVIS NIGHT

PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA, LANA

La sera dello stesso giorno, la banda cittadina Bürgerkapelle Lana il coro femminile Raindrops si „connetteranno“ per dare vita ad una “opera d’arte totale” arrangiata da Ivan Marini con rock, pop, gospel e blues di Elvis Presley, a cui l’intera la comunità è invitata.

Direzione del coro: Michela Virgadaula

Direzione della banda: Martin Knoll

DOMENICA, 04 GIUGNO 2023, ORE 11

ANTONIO MORESCO: IL SOGNO DEL CAMMINO

BAR AI LAGHETTI , RUFFRÈ-MENDOLA

LanaLive si concluderà domenica 4 giugno con Il sogno del cammino, un incontro con successiva escursione alla Dria al Fos con l’autore dell’omonimo libro, Antonio Moresco. Il ritrovo è previsto alle ore 11 presso il Bar Ai Laghetti di Ruffrè-Mendola. L’evento si svolgerà in collaborazione con CRATere.

Homepage: https://lanalive.it/