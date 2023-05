LanaLive „Walking Connections“ vom 25.05. bis 04.06.2023 — Das Programm

DONNERSTAG, 25. MAI 2023 AB 19 UHR (ERÖFFNUNG)

TALES OF THE FUTURE

OBSTMAGAZIN MARGESIN, LANA (SCHNATTERSPECKSTRASSE 15

AUSSTELLUNG: 26.–28. MAI 2023 TÄGLICH VON 16 BIS 20 UHR

Den Auftakt zu LanaLive macht die Ausstellung „Tales of the Future“ mit der Eröffnung am Donnerstag, 25. Mai 2023 ab 19 Uhr. Die von Sofia Margesin und Angela Zittel kuratierte Ausstellung im Obstmagazin Rudolf Margesin (Schnatterpeckstraße 15) in Niederlana baut eine Brücke zwischen Berlin und Südtirol und bringt experimentelle Installationen und Kunstwerke nach Lana, die sich mit den Formen des kontinuierlichen Fortschritts der Technologie und deren Auswirkungen auf unser Zusammenleben befassen. Anhand von Installationen, AI generierter Kunst, Video und Fotografien wird die spannende Beziehung zwischen Mensch und Maschine in einem alten Obstmagazin präsentiert. Die ausstellenden Künstler*innen sind Ugne Agrypnia, Anastasya Cherepanova, Damian Pfattner, Nikita Nikitin, Marlon Nicolaisen, Johannes Lex, Simon Perathoner und Johannes Thiel. Die Ausstellung ist täglich bis zum Sonntag, 28. Mai 2023 von 16 bis 20 Uhr zugänglich. Die Eröffnungsrede hält Jörg Zemmler.

FREITAG, 26. MAI 2023, 17.00 UHR

KUNSTWANDERUNG: KUNST AUS DER KISTE

KULTUR.LANA, LANA

19.30 UHR

ENZO UMBACA: ABRUFEN (PERFORMANCE)

SÜDTIROLER OBSTBAUMUSEUM, LANA

Am Freitag, 26. Mai mit Start um 17 Uhr im Kultur.Lana wird eine Kunstwanderung zu der von [kunstwerk] krastal und LanaArt über Ober-, Mitter- und Niederlana verteilten Ausstellung „Kunst aus der Kiste“ angeboten. Endpunkt der Begehung ist um 19.30 Uhr das Südtiroler Obstbaumuseum wo der Mailänder Künstler Enzo Umbaca die Ergebnisse seiner im letzten Jahr begonnen Recherche „Abrufen“ anhören lässt und diese dem Archiv.Lana in einer Performance übergibt.

SAMSTAG, 27. MAI 2023, 14.30 UHR

ANNIKA TERWEY: SCHNITZELJAGD – JAGT SCHNITZEL

LANA

Mit „Schnitzeljagd – jagt Schnitzel“ lädt Annika Terwey am Samstag, 27. Mai um 14.30 Uhr zu einem künstlerisch-soziales Experiment abseits von Internetblasen quer durch Lana, wobei neue auf alte Unbekannte treffen und sich zusammen auf eine Entdeckungsreise begeben. Unterwegs haben die Teilnehmer*innen, die Möglichkeit von Kultur über Kulinarik zu Dialog, verschiedene Eindrücke, Aromen und Ideen zu sammeln.

Anmeldung unter info@lanalive.it

SONNTAG, 28. MAI 2023, 18 UHR

FINISSAGE “TALES OF THE FUTURE”

BACH- UND GERENGUT, LANA

Das erste LanaLive-Wochenende wird mit der Finissage von „Tales of the Future“ am Sonntag, 28. Mai ab 18 Uhr beim Stadel vom Bach- und Gerengut (gegenüber Obstmagazin Rudolf Margesin – Schnatterpeckstraße 15) mit einem ungezwungenen Speeddating, einer Performance von Silvia Morandi und einem Konzert der Berliner Band niuee abgeschlossen. Die Musiker*innen schaffen immersive und meditative Klanglandschaften die kunstvoll Synthesizer, Live-Instrumentierung und Gesang verschmelzen lassen.

MONTAG, 29. MAI 2023, 19 UHR

BOLZANISM WALK MANHATTEN

DON BOSCO PLATZ, BOZEN

Einen Abstecher nach Bozen macht LanaLive am Montag, 29. Mai um 19 Uhr zum „Bolzanism Walk“, wo bei einem anregenden theatralen Rundgang die Geschichte und die Menschen des Stadtviertels Don Bosco erlebt werden.

Anmeldung unter info@lanalive.it

FREITAG, 02. JUNI 2023, 18 UHR

JONATHAN ZWIESSLER: MELODY OF ENCOUNTER (AUFFÜHRUNG)

TRAMBRÜCKE LANA-BURGSTALL, LANA

16 UHR, WORKSHOP

Der junge Künstler Jonathan Zwießler, seines Zeichens Abgänger der Fakultät für Künste und Design der Freien Universität Bozen, macht am Freitag, 02. Juni um 18 Uhr mit „melody of encounters“ die alte Trambrücke zu einem symbolischen Treffpunkt. Die Brücke selbst wird zu einem großen Musikinstrument und die Begehenden sind die Musizierenden, die sich in der selbst generierten Soundkulisse über dem Wasser treffen.Einführende Worte spricht Wittfrida Mitterer vom Kuratorium für Technische Kulturgüter.

Treffpunkt ist um 18 Uhr beim Bahnhof Lana-Burgstall.

Der Installation geht ein gemeinsamer Workshop vorraus, in dessen Rahmen die Teilnehmer*innen, verschiedene Gegenstände in Instrumente umfunktionieren und mit ihnen anschließend die Brücke bespielen. So treffen Dinge aus dem privaten Raum auf die Architektur der Brücke, im öffentlichen Raum. Diese neue Beziehung spiegelt sich im Klang wieder, der als „melody of encounters“ aufgenommen wird. Beginn um 16 Uhr.

Anmeldung an info@lanalive.it

SAMSTAG, 03. JUNI 2023, 9 UHR

FROM A TO P

ASCHBACH, ALGUND – PAWIGL, LANA

15 UHR

MARIA WALCHER

BERGSTATION SEILBAHN PAWIGL, LANA

Unter dem Titel „From A to P“ läuft am Samstag, dem 03. Juni der Wandertag von und mit Wanderführer Markus Breitenberger in Zusammenarbeit mit dem Bildungsauschuss Lana und Lukas Spitaler vom Bildungsausschuss Algund. Treffpunkt für die Wanderung ist um 9 Uhr beim Bahnhof Rabland. Mit der Aschbachbahn geht es den Berg hoch, nach der Besichtigung der “werkSTOTTschual”, einer zu einem Bildungszentrum umgebauten alten Schule in Aschbach, führt die Wanderung mit musikalischer Begleitung von Pasui (Johanna Springeth, Barbara Grimm und Volker Klotz) weiter über das Vigiljoch (Picknick aus dem Rucksack), bis zur Bergstation der Seilbahn Pawigl, wo um 15 Uhr die Künstlerin Maria Walcher eine Installation an die nicht mehr fahrende Seilbahn präsentiert. „From A to P“ ist nicht nur eine Wanderung über das Vigiljoch sondern auch eine Verbindung zwischen zwei Seilbahnen: Die eine ist neu gebaut, modern design und viel genutzt, die zweite hingegen wurde nach mehr als 50ig jährigem Bestehen plötzlich eingestellt und bildet somit eine Art Antimobilitätsmonument. Anschließend führt die Wanderung hinunter zur Bushaltestelle Forsthof von wo der Linienbus nach Lana fährt.

Mitzunehmen: Gutes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und Picknick.

SAMSTAG, 03. JUNI 2023, 21 UHR

ELVIS NIGHT

TURNHALLE MITTELSCHULE, LANA

Für “Elvis Night – Hommage an den King of Rock ’n’ Roll” „connected“ sich die Bürgerkapelle Lana mit dem Frauenchor Raindrops und präsentieren gemeinsam ein von Ivan Marini arrangiertes „Gesamtkunstwerk“ mit Rock, Pop, Gospel und Blues von Elvis Presley zu welchem die gesamte Dorfgemeinschaft eingeladen ist.

Chorleitung: Michela Virgadaula

Kapellmeister: Martin Knoll

SONNTAG, 04. JUNI 2023, 11 UHR

ANTONIO MORESCO: IL SOGNO DEL CAMMINO

BAR AI LAGEHTTI , RUFFRÈ-MENDEL

Den Abschluss findet LanaLive am Sonntag, 04. Juni mit „Il sogno del cammino“, einer Zusammenkunft und anschließender Wanderung zum Dria al Fos mit dem Autor des gleichnamigen Buches Antonio Moresco. Treffpunkt ist um 11 Uhr bei der Bar Ai Laghetti in Ruffrè-Mendel. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit CRATere statt.

Homepage: https://lanalive.it