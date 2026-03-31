Lanas Bürgermeister Helmut Taber erklärt den Weg zum fertigen Gemeindeentwicklungsprogramm – Podcast

Lanas Bürgermeister Helmut Taber erklärt den Weg zum fertigen Gemeindeentwicklungsprogramm

Das Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft ist ein Planungsinstrument, das – laut einem Landesgesetz – von jeder Südtiroler Gemeinde ausgearbeitet werden muss.

Es stellt die Weichen für die Entwicklung der Gemeinde und beinhaltet die Vorhaben und Ziele, welche für eine nachhaltige, in die Zukunft orientierte Entwicklung der Gemeinde notwendig sind. ImProgramm werden zukünftiges Bauland und zukünftiger Freiraum bestimmt, mit einem besonderen Augenmerk auf die Natur, die Landschaft, die Kultur und den Lebensraum.

In Lana begannen die konkreten Arbeiten daran Ende 2024 und sind nun abgeschlossen.

Die Ergebnisse werden nun auf einer Bürgerversammlung am Dienstag 7. April 2026 um 19:30 Uhr Im Raiffeisenhaus von Lana präsentiert werden.

Lanas Bürgermeister Helmut Taber sprach mit Barbara Bonmann bereits vorab über Sinn und Zwecke des Gemeindeentwicklungsprogramms und die einzelnen Schritte, die notwendig waren, um das Programm zu erstellen.

Welche Rolle spielten die BürgerInnen Lanas, wer war für die Ausarbeitung zuständig, welche Kritierien standen dabei im Fokus?

Nachhören kann man das Gespräch hier im Podcast und den Termin der Vorstellung des Programms am 07. April um 19:30 Uhr im Raiffeisenhaus Lana sollte man nicht versäumen.

Podcast zum Nachhören