Landesfunkdienst sucht Elektriker oder Elektrikerin

Der Landesfunkdienst in der Agentur für Bevölkerungsschutz sucht einen Elektriker oder eine Elektrikerin. Die Stelle soll über einen öffentlichen Wettbewerb unbefristet besetzt werden. Bewerben kann man sich bis zum 23. Dezember 2022. (Foto: LPA/Maja Clara)

Für den Landesfunkdienst im Amt für Zivilschutz in der Agentur für Bevölkerungsschutz sucht die Landespersonalabteilung einen Elektriker oder eine Elektrikerin. Die Vollzeitstelle soll über einen Wettbewerb unbefristet besetzt werden. Um Wettbewerbsteilnahme bewerben kann sich, wer einen Lehrabschluss in Elektrotechnik erworben oder mindestens zwei Ausbildungsjahre an einer Fachlehranstalt oder Berufsfachschule nachweisen kann und über den Zweisprachigkeitsnachweis A2 (ehemals D) und – falls Ladiner oder Ladinerin – über die entsprechende Ladinischprüfung verfügt. Die Vollzeitstelle ist keiner Sprachgruppe vorbehalten. Eine über den Wettbewerb erreichte Eignung ist drei Jahre lang gültig.

Bewerbung bis 23. Dezember möglich

Um Teilnahme am Landesstellenwettbewerb kann bis zum 23. Dezember 2022 (12.00 Uhr) im Landesamt für Personalaufnahme angesucht werden. Die Anträge sind mittels zertifizierter E-Mail (PEC) personalaufnahme.assunzionipersonale@pec.prov.bz.it oder regulärer E-Mail Personalaufnahme@provinz.bz.it sowie mittels Einschreibesendung an das Amt für Personalaufnahme in Bozen, Rittner Straße 13, einzureichen. Die Ausschreibung und der Antrag um Teilnahme am Wettbewerb können auf den Landeswebseiten zum Bereich Verwaltung unter Wettbewerbe abgerufen werden.

Informationen:

Amt für Personalaufnahme

Tel. 0471 412105

Karin.Steger@provinz.bz.it