Landeshauptmann Arno Kompatscher: Die Corona-Lage ist sehr kritisch

Landeshauptmann Arno Kompatscher schrieb auf Facebook:

„Die Corona-Lage ist sehr kritisch. Deshalb gibt es ab morgen (9. November 2020) in allen Gemeinden in Südtirol weitere Einschränkungen, um Ansteckungen zu vermeiden. Am Dienstag werden wir in der Landesregierung abwägen, ob diese Maßnahmen ausreichen können, die Infektionsfälle zu reduzieren, oder ob noch weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Es ist uns klar, dass diese weitere Schwierigkeiten und Einschränkungen mit sich bringen. Aber gerade jetzt gilt es, mit Abstand größten Zusammenhalt zu zeigen. Nur so kann es uns gelingen, die bedrohliche Infektionswelle zu brechen.“

