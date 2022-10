Landesmeteorologe Dieter Peterlin: Das (weltweite) Wetter wird nun in Italien berechnet

Von dort erhalten alle Meteorologen täglich die neuesten Berechnungen auf dessen Grundlage sie dann den Wetterbericht erstellen, so auch wir. Seit 19. Oktober 2022 werden die Wetterkarten nun nicht mehr in England produziert, sondern nach einer langen Testphase wurde das neue Datacenter in Bologna in Betrieb genommen. Ein Prestigeprojekt, das (weltweite) Wetter wird sozusagen nun in Italien berechnet.