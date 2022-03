Landesrettungsverein Weißes Kreuz: Hilfseinsatz in Osteuropa läuft an

Die Situation in der Ukraine spitzt sich weiter zu und Millionen von Menschen befinden sich mittlerweile auf der Flucht. In den europäischen Grenzländern bereitet man sich derweil auf den Ansturm vor und auch das Weiße Kreuz startet noch in dieser Woche mit einem ersten Hilfskonvoi nach Osteuropa.

Auch wenn die meisten Flüchtlinge die Ukraine bisher nicht verlassen konnten, stellt man sich auf einen humanitären Notstand ein. Deshalb startet auch das Weiße Kreuz in dieser Woche mit einem ersten Hilfskonvoi in das Krisengebiet und wird dort gemeinsam mit seiner Partnerorganisation ASSR den Aufbau einen Flüchtlingscamps koordinieren. Konkret handelt es sich dabei um ein Erstaufnahmezentrum für bis zu 400 Flüchtlinge, die dort einen Schlafplatz, Nahrung und eine medizinische Grundversorgung erhalten. Geführt wird das Flüchtlingscamp von Samaritan International, einem europäischen Netzwerk von Hilfsorganisationen, dem auch das Weiße Kreuz angehört.

Der Konvoi des Landesrettungsvereins wird neben ersten Hilfsgütern auch ein dringend benötigtes Rettungsfahrzeug in das Grenzgebiet bringen. Anschließend werden sich die Einsatzkräfte des Weißen Kreuzes um die Planung eines medizinischen Stützpunktes in der Flüchtlingsstruktur kümmern.

Der Landesrettungsverein steht über sein europäisches Netzwerk Samaritan International im täglichen Austausch mit seinen Partnerorganisationen in Osteuropa und verfügt damit über einen direkten Draht in die Krisenregion. Dadurch kann die Hilfeleistung schnell, direkt und unbürokratisch erfolgen. Für den Hilfseinsatz in der Ukraine und den angrenzenden Ländern hat der Landesrettungsverein eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Auch der Verein Südtiroler Ärzte für die Welt unterstützt das Weiße Kreuz bei seinem Hilfseinsatz in Osteuropa und hat sich bereit erklärt, den Aufbau des Flüchtlingscamps finanziell durch Spenden zu unterstützen.

Spendenkonto Ukraine

Landesrettungsverein WEISSES KREUZ

IBAN: IT 29 C 03493 11600 000300058998

BIC: RZSBIT2B

Grund: Hilfe für Ukraine

Bolzano, 9. Marzo 2022

Croce Bianca: È partita l’iniziativa d’aiuto per l’Ucraina

La situazione nell’Ucraina si inasprisce di giorno in giorno e milioni di persone stanno fuggendo. Nel frattempo, i paesi di confine europei si stanno preparando per dare aiuto e anche la Croce Bianca partirà con un primo convoglio d’aiuto questa settimana.

In Ucraina si sta preparando per un’emergenza umanitaria, anche se tanti profughi non hanno ancora avuto la possibilità di lasciare il paese. Ecco perché anche la Croce Bianca partirà con un convoglio di primo soccorso nell’area di crisi questa settimana. Lì coordinerà

la costruzione del campo profughi insieme alla sua organizzazione partner ASSR. Di preciso stiamo parlando di un centro di accoglienza iniziale per un massimo di 400 profughi, che riceveranno un posto per dormire, cibo e assistenza medica. Il campo profughi sarà gestito da Samarintan International, una rete europea di organizzazioni umanitarie a cui appartiene anche la Croce Bianca.

Oltre agli aiuti il convoglio dell’Associazione provinciale di soccorso porterà nella zona di confine le attrezzature di primo soccorso e anche l’ambulanza urgente necessaria. In seguito, saranno i collaboratori della Croce Bianca a occuparsi della realizzazione di una base medica all’interno del campo profughi.

Grazie alla rete internazionale Samaritan International l’Associazione provinciale di soccorso è quotidianamente in contatto con i suoi partner nell’Europa dell’est e quindi ha una linea diretta con la regione di crisi. Ciò significa che l’aiuto può essere fornito rapidamente, direttamente e senza burocrazia. Per questo motivo ha lanciato una raccolta fondi per l’intervento nell’Ucraina e nei paesi limitrofi.

Nella sua attività di soccorso nell’Europa dell’Est la Croce Bianca viene anche sostenuta dall’associazione Medici dell’Alto Adige per il mondo che hanno deciso di finanziare la costruzione del campo profughi attraverso donazioni.

Conto di solidarietà Ucraina

CROCE BIANCA

IBAN: IT 29 C 03493 11600 000300058998

BIC: RZSBIT2B

Causale: Sostegno per l’Ucraina