Landesweiter Zivilschutz-Probealarm am Donnerstag 10. Oktober 2019

Am Donnerstag, den 10. Oktober 2019 wird in Südtirol der Zivilschutz-Probealarm durchgeführt.

Gegen 10.00 Uhr wird landesweit eine Minute lang das einheitliche Zivilschutzsignal mit einem auf- und abschwellenden Heulton der Zivilschutzsirenen zu hören sein. Der Zivilschutz-Probealarm soll die Bevölkerung sowie die in Südtirol anwesenden Gäste mit dem Zivilschutzsignal vertraut machen.

Gleichzeitig werden die technischen Einrichtungen des Bevölkerungs-AlarmierungsSystems und des Bevölkerungs-InformationsSystems überprüft. Wir ersuchen Sie deshalb, anlässlich dieser Übung die Beschallung und die Funktionstüchtigkeit der Sirenen Ihrer Gemeinden zu überprüfen und eventuelle Mängel zu beheben, damit eine effiziente Alarmierung der Bevölkerung stets gewährleistet ist.

Weiters teilen wir Ihnen mit, dass das staatliche Zivilschutzressort anlässlich des Internationalen Tages der Katastrophenvorbeugung am 13. Oktober die „Zivilschutzwoche“ ins Leben gerufen hat, die jährlich vom 13.10. bis zum 19.10. abgehalten wird. Anlässlich der Zivilschutzwoche 2019 werden staatsweit Sensibilisierungskampagnen für die Bevölkerung organisiert, wie z.B. „Io non rischio“ auf Plätzen einiger Städte, sowie Konferenzen und Übungen in schulischen und wirtschaftlichen Bereichen.

Das Land Südtirol beteiligt sich auch an dieser Informationskampagne mit verschiedenen Initiativen, wie z.B. die Einberufung des Zivilschutzkomitees, die Besichtigung verschiedener Baustellen der Wildbachverbauung, einem Mittagsmagazin-Spezial auf RAI Südtirol und die Abhaltung des Zivilschutz-Probealarms.

Giovedì 10 ottobre p.v. si terrà nella Provincia di Bolzano la prova di allarme di protezione civile.Verso le ore 10:00 si potrà sentire su tutto il territorio provinciale per un minuto il segnale di allarme ululante delle sirene di protezione civile. La prova di allarme di protezione civile è un modo per far conoscere il segnale di protezione civile alla popolazione e agli ospiti che sono presenti in Alto Adige.

Contemporaneamente saranno esaminati gli impianti tecnici del sistema di allarme della popolazione e del sistema di informazione della popolazione. In occasione dell’esercitazione Vi sollecitiamo perciò a controllare la sonorizzazione e la funzionalità delle sirene dei Vostri Comuni e a rimediare ad eventuali difetti, affinché sia garantito costantemente un allertamento efficiente della popolazione.

Inoltre, Vi comunichiamo che il Dipartimento nazionale di protezione civile ha istituito la Settimana Nazionale della protezione civile, che avrà inizio ogni 13 ottobre, in corrispondenza con la Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Nel corso della settimana di protezione civile, dal 13 al 19 ottobre 2019 si svolgeranno a livello nazionale, nelle piazze di alcune città, campagne di sensibilizzazione della popolazione, come per esempio “Io non Rischio”, nonché eventi e conferenze dedicati all’istruzione e ll’economia.

La Provincia di Bolzano partecipa a tale campagna informativa con varie iniziative come per esempio la convocazione del Comitato di protezione civile, la visita guidata di diversi cantieri dei bacini montani, una trasmissione radio in diretta sul tema su RAI Alto Adige e lo svolgimento della prova di allarme di protezione civile.