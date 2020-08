Die Welt-Gesundheits-Organisation (WHO) spricht von Auswirkungen der Covid-19-Pandemie bis in die kommenden Jahrzehnte. Die Vereinigten Staaten und Mexiko melden Rekord-Infektionszahlen. In Deutschland bereiten sich die Krankenhäuser auf eine zweite Welle vor.

