Lassen wir die Friedenstaube fliegen!

Aus moralischen, ökonomischen, ökologischen und realpolitischen Gründen sollen alle Menschen guten Willens aufgerufen werden, sich aktiv für den Frieden einzusetzen.

Nach den Erfahrungen in und nach all den Massakern der Vergangenheit auf europäischem Boden ist ein Krieg nie und nimmer zu rechtfertigen. Als Menschheitsfamilie müssen wir imstande sein, die vielen Konflikte ohne Gewalt zu lösen.

Die pauschale Verteufelung von Putin und Trump führt uns in eine Massenpsychose und schlussendlich in einen Dritten Weltkrieg. Viktor Orbán – wie immer man zu ihm stehen mag – hat in den ersten Tagen seiner EU-Ratspräsidentschaft eines richtig gemacht: Er hat mit den Machthabern in der Ukraine, in Russland, in China und in den USA geredet.

Würden wir die Mütter dieser Welt fragen, gäbe es eine übergroße Mehrheit für den Frieden. Die Ex-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wäre dann wohl bei einer verschwindend kleinen Minderheit. Wir sollten die 18- bis 30-Jährigen fragen, ob sie bereit wären, in einen Krieg zu ziehen, der von vorwiegend alten und nicht mehr wehrfähigen Männern angezettelt wird!

Würden die Aktionäre der Waffenindustrie und deren Söhne gezwungen, bei allen kriegerischen Auseinandersetzungen auf der Welt in der ersten Reihe zu kämpfen, dann gäbe es wohl keine Kriege mehr.

Eine Gesellschaft, in der die Rüstungs-, Pharma- und Chemie-Industrie die „gesündesten“ Wirtschaftsbereiche sind, ist schwer beschädigt. Die Verschuldung der öffentlichen Hand durch die Aufrüstung zerstört den Wohlstand und treibt die soziale Ungleichheit und Spaltung weiter voran. Und wohl keine andere menschliche Aktivität beschleunigt den Klimawandel stärker als Kriege.

Die EU der 27 Nationalstaaten zerstört sich selbst. Das wunderbare Friedensprojekt Europa wird durch den derzeit verängstigenden Mainstream in Politik und Medien kaputt gemacht. Menschen mit Verstand und Herz sind entsetzt.

In der Schule haben wir gelernt, dass Europa von Gibraltar bis zum Ural reicht. Der Keil, der zwischen Deutschland und Russland hineingetrieben wurde, trotz der schlimmsten Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg, ist kein zufälliges Ereignis, sondern von Menschen geplant und gewollt.

Auf wen sollten wir hören? Auf Friedensforscher, Ethiker und auf unsere innere Stimme der Vernunft, nicht aber auf Militärexperten und Politiker ohne Kompass und ohne Zukunftsvisionen.

Was brauchen wir dringend? Intensive diplomatische Bemühungen, kein Säbelrasseln und Kriegsgeschrei!

Der Aufruf von Immanuel Kant im Büchlein „Zum ewigen Frieden“ und das heilige Versprechen der Generation nach 1945 „Nie wieder Krieg!“ sind ein Imperativ zum Abrüsten und ein Aufruf, Schwerter zu Pflugscharen zu schmieden.

Krieg wird von den Schwachen gemacht, Frieden von den Starken.

Die Grußformel „Pax – Friede!“ der Christen, „Schalom!“ der Juden und „Salam!“ der Moslems kann und muss mehr sein als nur eine Floskel!

Erwin Demichiel, Meran

Johannes Fragner Unterpertinger, Mals

Sepp Kusstatscher, Villanders

Arno Teutsch, Sover im Cembratal

