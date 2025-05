Le Mans 66 – Gegen jede Chance (2019)

„Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ ist ein mitreißendes Rennsport-Drama aus dem Jahr 2019, inszeniert von James Mangold. Der Film basiert auf der Biografie „Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans“ von A. J. Baime und erzählt die wahre Geschichte des legendären Duells zwischen Ford und Ferrari beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans im Jahr 1966.

Die Handlung dreht sich um den ehemaligen Rennfahrer Carroll Shelby (gespielt von Matt Damon) und den talentierten britischen Fahrer Ken Miles (Christian Bale). Shelby wird von Ford beauftragt, ein Auto zu entwickeln, das Ferrari in Le Mans schlagen kann. Gemeinsam mit Miles arbeitet er an der Perfektionierung des Ford GT40, während sie sich gegen interne Widerstände innerhalb des Ford-Konzerns behaupten müssen.

Der Film beeindruckt mit packenden Rennszenen, emotionaler Tiefe und einer herausragenden Besetzung. Neben Damon und Bale spielen Jon Bernthal, Caitriona Balfe und Tracy Letts wichtige Rollen. „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ wurde von Kritikern hoch gelobt und gewann zwei Oscars für den besten Schnitt und den besten Tonschnitt