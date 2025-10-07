Letzte Bauetappe für die moderne Vinschger Bahn – Ersatzverkehr während der Elektrifizierungsarbeiten

Mit dem Ziel, Effizienz, Nachhaltigkeit und Qualität des öffentlichen Nahverkehrs in Südtirol weiter zu verbessern, startet die Vinschger Bahn in ihre finale Phase der Elektrifizierung.

Ab Sonntag, 26. Oktober 2025, wird der Zugverkehr zwischen Meran und Mals vorübergehend unterbrochen. Die Sperre dauert voraussichtlich bis Ende März 2026 und ist notwendig, um die umfangreichen technischen Arbeiten sicher und planmäßig durchführen zu können.

Zentrale Arbeiten in der Schlussphase

In diesem Zeitraum werden wesentliche Maßnahmen abgeschlossen, darunter:

Abbau des alten Signalsystems

Installation der neuen Oberleitung

Einführung und Test des europäischen Zugleitsystems ETCS (European Train Control System)

Infrastrukturelle Verbesserungen an Bahnsteigen und am Depot in Mals

Gleisanpassungen im Bereich Schlanders

Diese Arbeiten markieren einen entscheidenden Schritt hin zu einem modernen, sicheren und umweltfreundlichen Bahnverkehr im Vinschgau.

Schienenersatzverkehr für die Dauer der Sperre

Um die Mobilität während der Bauzeit bestmöglich zu gewährleisten, richtet südtirolmobil auf der gesamten Strecke Meran–Mals einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.



Fahrgäste werden gebeten, die Zielanzeigen an den Bussen zu beachten und sich vorab über die aktuellen Fahrpläne zu informieren.

Die Ersatzbusse halten überwiegend in den Ortszentren, nicht immer direkt an den Bahnhöfen.



Der Bahnhof Marling wird vom Ersatzverkehr nicht bedient.

[Schienen-Ersatzfahrplan Meran–Mals (Link)]

Hinweis: In den Ersatzbussen ist keine Fahrradmitnahme möglich.

Anpassungen im lokalen Busverkehr

Parallel zur Sperre der Bahnlinie werden im lokalen Busnetz des Vinschgaus gezielte Anpassungen vorgenommen, um die Anbindung zu verbessern – insbesondere für Pendlerinnen und Pendler.

Alle Änderungen sind auf www.suedtirolmobil.info