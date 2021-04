LH Arno Kompatscher begrüßt Öffnungsschritte ab 26. April 2021

LPA – Ab 26. April 2021 werden in Italien in den „gelben Zonen“ weitere Öffnungen möglich sein. So können dann auch Südtirols Restaurants und Bars Gäste im Freien bewirten.

Landeshauptmann Arno Kompatscher begrüßt die heutige Entscheidung der italienischen Regierung, ab 26. April 2021 in den sogenannten gelben Zonen spürbare Öffnungen zuzulassen. „Das Drängen der Regionen, in denen die Corona-Infektionen spürbar gesunken sind, hat Früchte getragen“, sagt Kompatscher. „Wir haben massiv auf eine schrittweise Lockerung der Maßnahmen gedrängt. Der heute von Ministerpräsident Mario Draghi und Gesundheitsminister Roberto Speranza dargelegte Zeitplan geht in die richtige Richtung.“

Bars und Restaurants öffnen ab 26. April 2021

Zwar habe man sich in Südtirol die Öffnungen von Bars und Restaurants schon für kommende Woche gewünscht, doch werde man sich nun umso besser auf den 26. April 2021 vorbereiten. Für die Unternehmen in den verschiedenen Branchen und deren Mitarbeiter sei eine klare Perspektive wichtig. „Froh sind wir auch darüber, dass zwischen den gelben Regionen die Bewegungsfreiheit wiederhergestellt wird. Das wird Südtirol endlich ermöglichen, Gäste von auswärts zu beherbergen“, sagt der Landeshauptmann.

Was die Schulen betreffe, so ändere sich in Südtirol nicht viel, zumal hier bereits ein Großteil der Klassen in den Präsenzunterricht zurückgekehrt sei, so Kompatscher. „Auf jeden Fall wollen wir unsere Teststrategie fortführen, um die Risiken zu minimieren und gut gemachtes Terrain nicht wieder zu verspielen“, sagt der Landeshauptmann.

Quelle: http://www.provinz.bz.it