LH Arno Kompatscher hat jetzt zum Coronavirus auf Facebook folgendes geschrieben…

Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher hat heute (7. März 2020) zum Coronavirus auf Facebook folgendes geschrieben:

“Liebe Südtirolerinnen und Südtiroler,

es sind keine einfachen Tage, die hinter uns und sicherlich auch noch vor uns liegen. Es ist mir bewusst, dass die außergewöhnlichen Maßnahmen zum Schutz unserer Gesundheit Schwierigkeiten für zahlreiche Familien, Unternehmen und Vereine mit sich bringen. All jenen, die im Gesundheits- und Pflegebereich arbeiten, verlangt diese Herausforderung alles ab.



Doch gerade in solchen Momenten gilt es zusammenzuhalten, die Empfehlungen der Experten zu befolgen und trotz allem positiv nach vorne zu blicken: Gehen wir in die Natur und/oder nutzen wir die Zeit mit unseren Familien und Freunden, um den Blick für die wichtigen Dinge im Leben zu schärfen. Gemeinsam werden wir diese Herausforderung meistern und Südtirol gestärkt in die Zukunft führen!”





Carissime altoatesine e carissimi altoatesini,

stiamo vivendo dei giorni per niente facili e sappiamo che ne abbiamo altri di difficili davanti a noi.

Sono consapevole dei disagi che le misure di contenimento adottate finora per tutelare la nostra salute stanno creando alle famiglie, alle aziende e alle associazioni. Sono anche consapevole dello straordinario impegno che il personale sanitario e assistenziale sta mettendo per fronteggiare questa sfida.

È proprio in questi momenti che è importante rimanere uniti, seguire le raccomandazioni degli esperti e, nonostante tutto, guardare avanti con spirito positivo: approfittiamo delle restrizioni per goderci la natura e/o passare del tempo con le nostre famiglie e gli amici o a riflettere e godere delle cose davvero importanti della vita.

Insieme, uniti, sapremo affrontare questa sfida e uscirne ancora più forti di prima.