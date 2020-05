Lido Lana ab Freitag, 29. Mai wieder offen – Lido di Lana apre il 29 maggio

Die Badesaison im Lido Lana beginnt in diesem Jahr am Freitag, 29. Mai 2020. Bei der Benutzung gelten die Sicherheitsbestimmungen zur Eindämmung von Covid-19. Die Küche des Restaurants ist für die Badegäste geöffnet.

Am Freitag, 29 Mai 2020 beginnt die Badesaison im Lido Lana mit dem neuen Pächter Roemer-Group. Laut geltenden Sicherheitsbestimmungen zur Eindämmung von Covid-19 dürfen bis zu 700 Personen ins Freibad. Eine Platzreservierung ist nicht möglich. Es gelten die Eintrittspreise laut Beschluss des Gemeindeausschusses der Gemeinde Lana vom 26.05.2020 für die Einwohner von Lana, Burgstall und Tscherms:

Erwachsene 6,50 Euro

Senioren 5,00 Euro

Kinder von 3 bis 14 Jahren 3,00 Euro

Reduzierte Tageskarten 4,00 Euro

Familienkarte 14,50 Euro

Weitere Eintrittspreise gibt es für Punktekarten (12 Eintritte) und für Einwohner außerhalb der genannten Gemeinden. Siehe dafür www.gemeinde.lana.bz.it

Die Badegäste müssen beim Aufenthalt im Lido die Sicherheitsbestimmungen zur Eindämmung von Covid-19 einhalten, welche sind:

Zwischen den Personen muss ein Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern eingehalten werden, mit Ausnahme für zusammenlebende Mitglieder desselben Haushalts.

Wenn sich Personen bewegen oder der Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Personen nicht eingehalten werden kann, muss ein Schutz der Atemwege verwendet werden.

Die Nutzung von Umkleidekabinen und Duschen in Innenräumen ist untersagt, die Nutzung der Duschen im Freien ist erlaubt

Liegen und Sonnenschirme dürfen nicht mitgebracht, sondern nur ausgeliehen werden. Diese werden bei jeder Rückgabe desinfiziert.

Die Küche des Restaurants ist geöffnet, auch wenn die Innenräume und der Wintergarten des Restaurants derzeit umgestaltet werden. Die Bauarbeiten waren aufgrund des Lockdowns sechs Wochen eingestellt. Die warmen Speisen können auf der Terrasse des Kiosks bestellt und konsumiert werden.

Il lido di Lana riapre venerdì 29 maggio 2020



La nuova stagione balneare, con tutte le limitazioni e disposizioni riguardanti l’emergenza COVID-19 inizia venerdì 29 maggio 2020. Disponibile anche il servizio ristorante.

Venerdì 29 maggio 2020 inizia la stagione con il nuovo gestore Roemer-Group.

L’accesso all’impianto, in conformità alle disposizioni vigenti sarà limitato a 700 persone. La prenotazione del posto non sarà possibile. Le tariffe per l’accesso sono state stabilite con delibera di Giunta municipale del 26.05.2020 e stabiliscono per i residenti a Lana, Postal e Cermes le seguenti tariffe giornaliere:

adulti € 6,50

anziani € 5,00

bambini da 3 fino al compimento 14 anni € 3,00

giornaliero ridotto € 4,00

biglietto famiglia € 14,50

Sono previsti anche biglietti per 12 ingressi e tariffe per residenti in altri comuni. Non saranno venduti abbonamenti stagionali. Tutti i dettagli disponibili sul sito del comune di Lana all’indirizzo www.comune.lana.bz.it

Sono da rispettare tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza:

– tra le persone devono essere rispettate le distanze di sicurezza di 2 metri ad eccezione i componenti dello stesso nucleo famigliare.

– nel caso non vengano rispettate le distanze di sicurezza dovrà essere indossata la mascherina.

– non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi e le docce interne, disponibli solo quelle a bordo vasca.

– è possibili usare solo ombrelloni e sedie sdraio a noleggio che alla riconsegna verranno sanificati.

La cucina del ristorante sarà aperta nonostante i lavori per la ristrutturazione del locale e la costruzione della nuova veranda in corso: il cantiere è stato interrotto causa COVID per 6 settimane. Sarà possibile consumare pasti caldi sui nuovi tavoli nella zona adiacente il chiosco.