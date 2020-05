Limone am Gardasee – Fotos

Der Inbegriff vom „Bella Italia“



Am Fuß eines steilen Berghanges liegt terrassen-förmig das charmante Örtchen Limone. Übereinander geschachtelt reihen sich hier die Häuser am Felsen. Die verwinkelten Gässchen der malerischen Altstadt sind mit einer Vielzahl von Blumen geschmückt.



Oberhalb davon endlose Olivenhaine und urige Zitronengärten. Mit denen hatte der Name des über 1500 Einwohner-Dorfes ursprünglich allerdings nichts zu tun. Limone kommt vom lateinischen Wort „Limes“ – zu deutsch Grenze – weil hier lange die Grenze zwischen Österreich und Italien verlief.

Trotzdem hat Limone die Zitrone zu seinem Wahrzeichen gemacht und vermarktet sie hervorragend. Es gibt sie als Wandkachel, auf T-Shirts, Handtüchern und Postkarten, in Gips oder echt.

Der Ort ist ein äußerst beliebtes Touristenziel und stößt im Sommer regelmäßig an seine Kapazitätsgrenzen. Doch abseits vom Trubel in den engen Seitengässchen oder in den höher gelegenen Olivenhainen geht es noch immer sehr ruhig und romantisch zu.

Südlich von Limone wird das Ufer etwas weiter. Dort gibt es einen schönen langen Strand sowie einige Campingplätze.