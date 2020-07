Linuxfx WX Desktop sieht aus wie Windows 10 – Video

LinuxFx 10 WX Desktop“ ist eine Linux-Distribution, die auf Ubuntu basiert und sich optisch sehr stark an Windows 10 orientiert.

Die an Windows 10 angelehnte Linux-Distribution „LinuxFx 10 WX Desktop“ soll durch das Windows-Theme einen möglichst einfachen Umstieg auf ein Linux-System ermöglichen. Der Desktop sollte Nutzern des Microsoft-OS bekannt vorkommen:

Linux im Windows-10-Look: LinuxFx 10 WX Desktop macht es möglich

Die Linux-Distribution basiert auf Ubuntu und dank WX Desktop, einem angepassten Cinnamon, gibt es den Windows 10 Look weiterhin. Eine nahezu exakte Kopie von Windows 10 lässt sich damit nutzen. In dem Softwarepaket sind außerdem bereits Firefox sowie Chromium enthalten und auch das bekannte Office-Paket LibreOffice und die Spiele-Plattform Steam sind bereits integriert.

Besonders praktisch: Wenn man .exe- oder .msi-Dateien ausführen will, öffnet das System die Programme über eine kompatible Laufzeitumgebung. Schade ist nur, dass LinuxFX zur Zeit nur in englischer und portugiesischer Sprache erhältlich ist.



Linuxfx Operational System 10 (Winfx)

– Kernel 5.7.8

– Cinnamon 4.6

– Pbis and Closed in directories (CID) for Active Directory

– Linuxfx Core tools (control panel and others tools)

– Wine + Linuxfx tools for .MSI and .EXE double click easy

– Samba + Linuxfx network tools for simple network

Quelle: chip.de

linuxfx – Download