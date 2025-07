Lisa Laner – Milk and Honey (Official Music Video)

Milk and Honey – a dreamy pop escape into alpine dolce vita.

This song is a love letter to summer days, mountain lakes, and the soft glow of home.

Let yourself drift into a world of gentle guitars, poetic lyrics, and the sound of South Tyrol’s sweetest moments.

Directed by Exo Visual Media

Written & performed by Lisa Laner

Produced by Fabian Pichler

Mixed & mastered by Dominik Aster

Special thanks to our incredible video team:

Florian Maurer, Natsuko & Lisa Jageregger – you made magic happen ✨

Like, comment & subscribe for more dreamy music coming soon!

Stream Milk and Honey on all platforms now!

Follow me on Instagram: [@yourhandle]

Filmed in South Tyrol, Italy

—

Lisa Laner ist die aufstrebende Pop-Künstlerin aus Südtirol, die mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrem authentischen Songwriting begeistert.

Geprägt von ihrer Liebe zur Bühne und zu großen Stimmen fand sie zwischen Theaterrollen und Jazzkonzerten zu ihrem ganz eigenen Sound.

Nach ihrer Debütsingle „One In A Million“ veröffentlicht Lisa Laner am 18.

Juli ihre zweite Dreamy-Pop-Single „Milk and Honey“. Mit diesem verträumten Sommersong schreibt Laner eine Liebeserklärung an den alpinen Dolce-Vita-Lifestyle.

Nach ihrer Rückkehr aus Wien in die Berge zelebriert die junge Südtirolerin Heimatliebe mit internationalem Ohrwurmcharakter:

Malerische Gitarrenklänge und Bergseerauschen verschmelzen mit poetischen Lyrics und Laners sanfter Stimme zu einem perfekten Soundcocktail für laue Sommerabende.

Produziert wurde „Milk and Honey“ von Fabian Pichler aus Bozen, gemixt und gemastert von Dominik Aster aus Rodeneck – eine durch und durch Südtiroler Produktion,

die mit ihrem internationalen Pop-Sound begeistert.

Das Musikvideo entstand in Zusammenarbeit mit dem Ahrntaler Videographen Florian Maurer von Exo Visual Media und zeichnet ein neues, sinnliches Bild von der Bergwelt

Südtirols. “Milk and Honey” erscheint am 18. Juli auf allen gängigen Streaming-Plattformen.